57 év után tudta meg egy DNS-tesztnek köszönhetően, hogy születésekor elcserélték a kórházban

Eredetileg csak elhidegült nagyapja múltját szerette volna jobban felfedezni az amerikai nő, de végül a sajátját sikerült.

Két nő, akik 57 évvel ezelőtt ugyanabban az Oklahoma Cityben található kórházban születtek, azt állítják, hogy a születésükkor elcserélték őket. Az eset mindkettejük életét felborította, ezért be is perelték a kórházat –írja az Insider a Daily Beast beszámolója alapján.

A felfedezés egy DNS-tesztkészletnek és némi internetes keresésnek köszönhető, amelyet az egyik nő lánya végzett. Nem világos, hogy milyen gyakran cserélnek ki véletlenül babákat a születésük után a kórházban, de a DNS-tesztkészletek megjelenése egyre több családot késztet arra, hogy szembesüljön a kellemetlen igazsággal arról, hogy kik is ők valójában.

Az egyik főszereplő, Tina Ennis is egy Ancestry.com-ról rendelt tesztnek köszönhetően ismerhette meg jobban a feltételezett családfáját. Ennis és lánya azért rendelték meg 2019-ben a sorsfordító tesztkészletet, mert szerettek volna többet megtudni a nő családjától elhidegült anyai nagyapjáról.

A teszt azonban nem mutatott kapcsolatot Ennis és a családja között, viszont rengeteg Brister vezetéknevű emberrel volt DNS-egyezése, ami azért volt furcsa, mert nem csak Ennisék, hanem az édesanyja, Kathryn Jones sem ismert semmilyen Bristert.

A meglepő információn felbuzdulva Jones is elvégzett egy DNS-tesztet, ami szintén nem mutatott rokoni kapcsolatot Ennis és a nevelőanyja között.

Ennis lánya ezután kutakodni kezdett az interneten, és talált egy nőt, aki ugyanazon a napon született, mint Ennis. A nő, Jill Lopez, nem csak úgy nézett ki, mint Jones, hanem az eredeti vezetékneve is az volt, hogy Brister.

Ennis édesanyja, Kathryn Jones Jill Lopez fotóját látva „összeomlott”.

Hol voltam, amikor ez a kép készült? Nem emlékszem ezekre a ruhákra

– idézte fel gondolatait Jones a Daily Beastnek. De nem ő volt a képen, hanem Lopez. A DNS-tesztek pedig végül rokonsági kapcsolatot mutattak ki Jones és Lopez között.

Ennis, Jones és Lopez ezért úgy döntöttek, beperlik a kórház jogutódját, a Duncan Regionális Kórházat érzelmi sérelem gondatlan okozása miatt.

A kórház tagadta a vádakat, mondván, hogy ők nem ugyanaz az intézmény, ahol az állítólagos csere történt. Ezt az érvet az ügyben eljáró bíró ugyanakkor a múlt hónapban elutasította. A teljes igazság megismerésére azonban nem sok esély van, mert az Ennis és Lopez születésénél segédkező orvosok már nem élnek.

Lopez így foglalta össze a cserével kapcsolatos érzéseit:

Rendbe kellett hoznom az érzelmeimet, mert ez elég sok minden, amit az embernek át kell gondolnia. Például, hogy neked is volt egy anyukád, nekem is volt egy anyukám, és most már egy másik anyukám van.

Nem ez az első ilyen eset, és valószínűleg nem is az utolsó. A tudomány fejlődésének és a DNS-tesztek kereskedelmi forgalomba kerülésének köszönhetően ugyanis egyre több ilyen cseréről hallani. Csak 2016-ban legalább két ilyen esetről számoltunk be mi is, bár az egyik egy vérvétellel indult, és nem egy DNS-teszttel.