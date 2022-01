A Pussycat Dolls tagjai Nicole Scherzinger posztjából tudták meg, hogy le lett fújva a turnéjuk

Azt remélik, egyszer majd fény derül arra, hogy mi állt a háttérben.

A már hosszú évek óta felbomlott Pussycat Dolls nevű együttes tagjai még 2019-ben jelentették be, hogy összeállnak egy turné erejéig, amelynek időpontját végül a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani. Most a banda két tagja, Jessica Sutta és Carmit Bachar Instagram-oldalukon adtak ki közleményt, miszerint szerintük Nicole Scherzinger úgy fújta le a turnét és jelentette be a hírt az Instagram-oldalán, hogy arról még ők is csak akkor, onnan értesültek.

Szeretnénk elmondani, mennyire csalódottak vagyunk, hogy egy Instagramon bejelentés alapján tudtuk meg, hogy a Pussycat Dolls reunion turnéját lemondták. Mostanáig nem érkezett egyetlen hivatalos értesítés sem erről

– írták, majd hosszasan fejtegették, mennyire fontos és jó időszak volt számukra az a néhány év, amíg együtt volt a banda. Robin Antin, a zenekar egykori menedzsere szintén meglepődött a bejelentésen, az ezzel kapcsolatos gondolatait ő is közösségi oldalán tudatta követőivel.