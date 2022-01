Kasza Tibiék második gyereküket várják

Instagramon számoltak be a hírről.

2018-ban született meg Kasza Tibi és felesége, Darai Andrea első gyereke, akinek a Lora Bella nevet adták. Tavaly azonban Kasza Tibi egy interjúban mondta el, hogy megfogadta, nem posztol fotót kislányáról a közösségi média oldalaira, mert attól tart, hogy mém válik belőle.

Most felesége, Darai Andrea jelentette be Instagram-oldalán, hogy második gyereküket várják, a fotón pedig egy kicsit már látni lehet a terheshasát is. A képen feltűnik egy babaruha, ami a „born 2022”, azaz 2022-ben született felirat olvasható. A kommentelők közül sok híresség, például Dobó Ági és Horváth Éva is gratulált. A fotót nem mutathatjuk, ellenben ide kattintva akár meg is tekintheti.