Puskás Peti egy „szalámizós” poszttal szólt vissza az őt kritizáló Bakács Tibornak

Mint ahogy arra a 24.hu felfigyelt a Partizán megasztáros különkiadása kapcsán, Bakács Tibor meglehetősen erős kritikával illette Puskás Petit.

Egyébként nincs baja az X-Faktorban is mentorkodó Puskással.

Puskás a Facebookon reagált az elhangzottakra, kiemelve, szeretett volna ott lenni a Partizán forgatásán, de az X-Faktor miatt nem tehette.

– kezdte posztját az énekes.

Bár meglepett kijelentésed, de azért az elmúlt tizenöt évben arra már rájöttem, hogy mi nem sok mindenben hasonlítunk egymásra. Én vegán vagyok , te pedig túlságosan szereted a szalámit. Te sok év tehetségkutató zsűrizés után belerúgsz a volt versenyződbe, én inkább érdeklődöm utánuk. Számodra a karrierem hiba, számomra siker. Ahelyett, hogy megbántasz másokat, inkább utánajárhattál volna, hogy az egyetlen és óriási hibás döntésed mégis miért lett az egyik legvirágzóbb. Köszönöm a figyelmed, bár jobban esett volna, ha a nézőtéren teszed valamelyik előadásomon vagy koncertemen. Volt rá tizenöt éved. Mindenesetre most lett tizenöt perc hírnév. Hálás vagyok anno a lehetőségért és örülök, hogy most hozzájárulhattam a tiédhez. Részemről ezzel meg is beszéltünk mindent. Boldog új évet!