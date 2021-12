Singh Viki lesokkolódott, miután visszanézte a Farm VIP adását

„Amit ma Noémi mondott a hátam mögött, azt nem teszem zsebre.”

A Farm VIP reality műsor szerda esti epizódjában Singh Vikitől búcsúztak a játékosok. Kiesésével kapcsolatban Instagram-oldalán reagált, a posztjában pedig több dologra is reflektált. Elmondta, hogy sajnálja, hogy a nézők nem feltétlen láthatták, hogy mennyi energiát fektetett a feladatokba, ahogy kikérte magának a feltételezést, hogy „bárki ellen áskálódott volna”.

Ezután pedig megemlékezett arról is, amit versenytársa, a luxusfeleség Nagy Noémi mondott róla a háta mögött, és amit Singh Viki is csak most, a műsor visszanézésekor látott az adásban. Leírta, hogy megdöbbentőnek tartja, hogy bárki is egy lapon említi Nagy Noémivel.

De amit ma Noémi mondott a hátam mögött, azt nem teszem zsebre. Őszintén?! Teljesen lesokkolt, amit a képernyőn láttam! Bánom, hogy naiv voltam, és bánom, hogy nem küzdöttem. Ha mindezt tudtam volna, amit most már a műsor után tudok, biztosan nem Dórit hívtam volna ki, hogy gyakorlatilag feláldozzam magam.

A posztban hozzátette, hogy nem az ő lelkének való ez a játék.