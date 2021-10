Zdroba Patrik barátnője először bonbonnak nézte az énekestől kapott jegygyűrűt

A LifeTV reggeli műsorában vendégeskedett Zdroba Patrik énekes és menyasszonya, Betti. Már jegyben járnak egy ideje, a lánykérés sztoriját elmesélték Bereczki Zoltánéknak is.

Kiderült, hogy az énekes már jó ideje tervezgette a lánykérést, de nem akart snassz lenni, több alkalmat is lefújt, egy alkalommal még azon is agyalt, hogy koncert közben kéri meg barátnője kezét, mindenki szeme láttára.

Hazamentünk, egymás nyakába borultunk. Beszélgettünk a nappaliban, és egyszer csak a kanapé mögé hajolgatott. Azt hittem, valamit takarítgat. Elővett valamit, félhomály volt, én nem is láttam rendesen. Azt hittem, valami kis bonbon vagy csoki. Néztem is, hogy ez micsoda, csoki? Rá is kérdeztem. Láttam, hogy nyitja ki, aztán már sokkban voltam