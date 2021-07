Adam Driver kentaurrá válik egy új parfümreklámban

A Burberry divatmárka új parfümöt dobott piacra Hero néven, ehhez nem kisebb nevet sikerült megnyerniük maguk mellé, mint Adam Drivert, akivel abból a szempontból mindenképp bajban lesznek, hogy a színész a közösségi médiában aligha fogja promózni mindezt, hiszen semmilyen saját oldala nincs, amit kezelne.

Mindenesetre megteszi helyette a rajongótábora, akik azonnal rávetették magukat a parfümhöz készült reklámfilmre, melyben Driver egy lóval szaladgál a tengerparton, hogy aztán kentaur váljon belőle.

A Twitteren már csodálatos mémek születtek:

So in the new Burberry ad campaign it’s revealed that Adam Driver is a centaur, which looking back, I can’t believe I didn’t notice before pic.twitter.com/H9NKSBwY46

— HappyToast ★ (@IamHappyToast) July 27, 2021