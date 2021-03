Vilmos herceg gyerekei képeslapokat készítettek Diana hercegnének anyák napja alkalmából

Angliában a nagyböjt negyedik vasárnapjára esik az ünnep.

Friss fotó a brit hercegi pár gyerekeiről: Sarolta hercegnőt talán még nem is láttuk így

Idén március 14-én, vasárnap ünneplik az anyák napját Angliában, ami azt jelenti, hogy a királyi palotában is megemlékeznek az eseményről. Vilmos herceg és felesége, Kate Middleton most úgy döntöttek, hogy gyerekeik, György, Sarolta és Lajos herceg most inkább egykori nagyanyjukról, Diana hercegnéről emlékezzenek meg. Az ötlet valójában egy gesztus azok felé, akik idén a koronavírus miatt nem ünnepelhetnek családjukkal. Ennek örömére készítettek pár rajzot, amit neki címeztek.

Kedves Diana nagyi, nagyon boldog anyák napját! Nagyon nagyon szeretlek és mindig rád gondolok. Szeretettel, György

– írja György herceg a képeslapján, de a fotók között meg lehet nézni Sarolta és Lajos alkotását is.