Harry herceg: A legnagyobb félelmem, hogy a történelem megismétli önmagát

A CBS csatorna néhány hete jelentette be, hogy Oprah Winfrey exkluzív interjút készített Harry herceggel és Meghan Markle-lel, ami március 7-én kerül majd adásba. Az első promó meg is érkezett, amiben Harry néhai édesanyja, Diana hercegné élete és a saját felesége között húz párhuzamot.

– mondta Harry herceg, aki Diana tragikus halálára utalt és arra, hogy még az utolsó pillanatban is paparazzik üldözték.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP

— CBS (@CBS) March 1, 2021