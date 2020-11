DWTS: Osvárt Andeának ért véget a verseny

Két hete még ő volt a legjobb.

Koronavírus a Dancing with the Starsban: Marsi Anikó és Osvárt Andrea tesztje pozitív

A Dancing with the Stars legutóbbi fordulójában mindössze öt páros vett részt aktívan a versenyben, ugyanis ketten ismét koronavírusosak lettek, Horváth Tamásnak pedig fel kellett adnia a versenyt.

Korábban volt már rá példa, hogy egy kiesett párost visszahívtak, így gyakorlatilag ezután is bármi megtörténhet, de az biztos, hogy szombat este ismét búcsúzott valaki. A veszélyzónába Tóth Dávid és Lissák Laura, valamint Osvárt Andrea és Suti András kerültek, utóbbiak estek ki a műsorból.



Osvárt Andrea egyébként túl van a koronavíruson, ami miatt két hetet ki is hagyott a Dancing with the Starsból. Két hete tért vissza a versenybe, akkor első helyen végzett, de a mostani produkcióval nem győzték meg a nézőket.



