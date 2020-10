Egy ideig nem táncolnak, helyettük a két eddig kiesett páros állt be.

A TV2 táncos műsorából, a Dancing with the Starsból két páros is kimarad bizonytalani ideig pozitív koronavírusteszt miatt — Marsi Anikóék és Osvárt Andreáék helyett a két eddigi kiesett, Emilio és Győrfi Dániel állt be táncolni. Emellett annyi történt még, hogy Istenes László új táncpartnert kapott eddigi partnere betegsége miatt.

A műsor elején élőben jelentkezett be Marsi és Osvárt is, mindketten azt mondták, hogy jól érzik magukat, különösebb tüneteik nincsenek.

Kiemelt kép: TV2