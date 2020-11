DWTS: Gabriela Spanic megint megsérült, kiment a bokája tánc közben

Ezt már tényleg nehéz elhinni.

A tegnapi napon írtam egy listát arról, mely celebek sérültek már le a Dancing with the Stars során, akkor Horváth Tamást, Noszály Sándort, Istenes Lászlót és Gabriela Spanicot lehetett feljegyezni. Tényleg rá jár a rúd a műsorban táncolókra, mert most Spanic volt az, aki ismét sérülést szenvedett: tangójuk közben kiment a bokája.

A felvételen amúgy nem igazán látszik, mi is történt, állítólag a zsűritagok látták. Mindesetre Spanic táncpartnere, Andrei Mangra

elnézést kért a színésznőtől, hogy nem vette észre a sérülést, ő azt hitte, szimplán csak elfelejtette a koreográfiát Spanic.

Ha valaki nem sérül le, akkor épp vírusos lesz:

Kiemelt kép: TV2