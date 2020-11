Felváltva sérülnek meg vagy lesznek koronavírusosak a versenyzők.

A Dancing with the Stars című műsor ismét egy bejelentéssel kezdődött a TV2-n: Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András bejelentették, hogy ma is van egy hiányzó, méghozzá a kajakozó Tóth Dávid, aki pozitív koronavírusteszt miatt nem tud ott lenni az élő adáson. Tóth aztán be is jelentkezett otthonról.

Mint elmondta, enyhe tünetekkel küszködik: fájt a feje és volt egy kis hőemelkedése. Reméli, a jövő héten már vissza is térhet a színpadra.

Noszály Sándorék esett ki egyébként:

Kiemelt kép: TV2