DWTS: Gabriela Spanic megsérült az élő show alatt

A 46 éves színésznőnek nem indul túl jól a magyar Dancing with the Stars versenye. A nézők ugyan továbbjuttatták a következő adásba, de folyamatosan fáj valamije.

Az első koreográfiai előtti kisfilmjéből kiderült, hogy a próbák alatt meghúzódott a belső combizma az egyik látványelem gyakorlása közben és habár ez már kezdett javulni, az élő show-ban újabb sérülés érte. Most a bordaközi izma húzódott meg.

A fellépés előtt még éreztem fájdalmat a lábamban, de a táncparketten ezt már el is felejtettem, annyira a koreográfiára és a partneremre, Andreire koncentráltam. Sajnos azonban örök igazság, hogy az egyik sérülés magával hozza a másikat. Velem is ez történt. Látott orvos, gyógyszereket is kapok