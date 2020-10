Eddig viszonylag kevésszer láthattuk Budapesten.

Dancing With The Stars: Nem sok vizet zavart a világhíres szappanoperasztár

Miután tegnap táncra perdült a Dancing with the Stars színpadán Gabriela Spanic, ma fel is töltött néhány képet az estéről Instagram-oldalára. Itt helyet kapott egy közös kép a fiával is, akit eddig nem nagyon láthattunk. Mint Spanic írja, a fia is ott szurkolt neki a helyszínen.

Hasonlítanak?

