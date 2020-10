DWTS: De hogyan kommunikál majd Gabriela Spanic a műsor alatt?

Néhány dolog nem volt tiszta számunkra a hamarosan startoló Dancing with the Stars kapcsán, így megkerestük a TV2 sajtóosztályát.

A Dancing with the Stars című táncos showműsor október 10-én, azaz most szombaton startol el a TV2-n, melynek húzóneve Gabriela Spanic, a Paula és Paulina című egykori szappanopera sztárja lesz a csatornán.

Miért pont Gabriela Spanicot választotta a csatorna?

Egy olyan nemzetközi sztárt kerestünk, akit a magyar nézők jól ismernek és szeretnek. A főszereplésével futó Paula és Paulina utolsó epizódját közel három millió néző látta hazánkban, így úgy gondoltuk, tökéletes választás lehet. Népszerűsége valószínűleg annak is köszönhető, hogy nagyon közvetlen, kedves természete van

– fogalmazott nekünk a csatorna sajtóosztálya.

Hogyan lesz megoldva a tolmácsolás a DWTS alatt?

Mint megtudtuk, Spanic spanyolul beszél, így

folyamatosan tolmács segítségével fog kommunikálni a verseny alatt.

Illetve, táncpartnere, Andrei Mangra is segíti, aki egyaránt ért magyarul és spanyolul is.

Spanic végig Budapesten lakik majd, míg tart a produkció?

A sajtóosztályról úgy fogalmaztak:

A színésznő a műsor forgatásának idejére kisfiával Budapestre költözött, és reméli, hogy egészen a döntőig a vendégszeretetünket élvezheti, hiszen győztesként szeretne távozni a show-ból.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dancing With The Stars (@dancingtv2) által megosztott bejegyzés, Okt 4., 2020, időpont: 1:07 (PDT időzóna szerint)

És ha már TV2, nemrég a Sztárban Sztár maszkmestereihez látogattunk el kérdezősködni:

Extra fülcimpák Tóth Andinak A Sztárban Sztár maszkmesterei megmutatták, hogyan készül a műorr, és közben meséltek arról, hogyan kell önteni és flexelni, afro-orrokat és kerek fejeket alkotni, valamint Opitz Barbit nyugtatgatni.

Kiemelt kép: Facebook.com/dancingtv2