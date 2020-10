Nem Kiss Ramónáé volt az első meglepő átigazolás

Az egyik héten még az RTL Klub vezető arca volt, a következő héten pedig már a TV2 egyik műsorában szerepel. Vagy éppen fordítva. A két kereskedelmi tévécsatorna saját magának termeli ki a celebeket, majd egymás között rotálják őket.

Októberben indítja a TV2 a táncos celebes műsorát, amihez két teljesen váratlan arcot is behúztak. Az egyik egy dél-amerikai szappanopera-színésznő, Gabriela Spanic, a másik pedig az a Kiss Ramóna, aki eddig kirobbanthatatlannak tűnt az RTL Klubtól. Kiss Ramóna annyira váratlanul és hirtelen igazolt át az egyik kereskedelmi csatornától a másikhoz, hogy bár a Dancing With The Stars (továbbiakban: DWTS, mert kész kínzás ezt a műsorcímet ennyiszer és ilyen hosszan leírni) műsorvezetője lesz a TV2-n, még mindig látható az RTL Klubon minden második reklámblokk végén a Drága örökösök című sorozat promójában, amiben színésznőként szerepel.

Kiss Ramóna

Kiss tizennyolc évvel ezelőtt, 2002-ban kezdett az RTL-nél, először a Barátok köztben szerepelt, majd otthagyta a sorozatot és az X-Faktor műsorvezetője lett. Később dolgozott a Reggeli műsorvezetőjeként, és rábízták a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort is.

Az nem derült ki, hogy mi volt a váltás oka, mindenesetre tényleg meglepő húzás volt, új műsorvezetőtársa, Stohl András sem tudott mit kezdeni a helyzettel, főként, hogy ő is csak percekkel a színpadra lépés és a bejelentés előtt tudta meg, kivel fog együtt dolgozni.

De nem ez volt az első váratlan váltás: nézzük meg az elmúlt évek nagy átigazolóit!

Stohl András

Ha már szóba jött Stohl, folytassuk vele. Kereskedelmi csatornás karrierjét az RTL-nél kezdte a Való Világ műsorvezetőjeként, és ő vitte a Survivor első két évadát is, a Csillag születiket, vezette ő is a Reggelit, illetve a Szombat esti lázat, ami hasonlóan egy celebes táncos műsor, mint a TV2 újítása, aminek Kiss Ramónával együtt lesz a műsorvezetője.

Stohl 2017-ben igazolt át az akkor Andy Vajna tulajdonában lévő TV2-höz, ahol zsűrizett a Sztárban sztárban, vezette a Piramist, és szerepelt a MasterChefben, ami ugyanaz, mint a Konyhafőnök az RTL-en, csak a TV2 csinálja.

Jogosan érzi úgy, hogy ugyanazokat az arcokat látja évek óta a tévéképernyőn A TV2-nél 37, az RTL Klubnál 40 olyan tévés arc van, akik műsorvezetőként vagy vendégként legalább három műsorban tűntek fel az elmúlt öt évben. Infografika!

Majka

A Majkaként celebizálódott Majoros Péter karrierje szintén az RTL-en indult, amikor a Való Világ első évadában szerepelt. A reality után a Cool TV-nél helyezkedett el, majd dolgozott a Viasat3-nál, és végül onnan szerződött a TV2-höz 2010-ben. Vezette az Ezek megőrültek! című műsort, A nagy duettet, zsűrizett a Sztárban sztárban, majd Ördög Nórával együtt vitte a Rising Start, később pedig a Star Academyt. Most Till Attilával együtt csinálnak egy vetélkedőt a TV2-nél Bezár a bazár címen.

Ördög Nóra

Ördög Nóra húszévesen, 2001-ben került az RTL Klubhoz gyakornokként, egy évvel később már a gyorsan elkaszált Top of the Pops című műsort vezette, 2003-ban kapta meg a Kölyökklubot, aminek 2006-ban lett vége. Később a Reggeli, majd a Szombat esti láz, a Csillag születik és az X-Faktor műsorvezetője lett.

2014-ben igazolt át a TV2-höz, hogy a hamar bebukott Rising Star műsorvezetője legyen, aztán megkapta az Ének iskoláját, az Ázsia Expresszt, most pedig a DWTS zsűritagja lesz.

Liptai Claudia

A fentiekhez hasonlóan Liptai is az RTL-nél kezdett a Csíííz című műsorban, ami leginkább egy átlagos Sas-kabaréhoz hasonló valami volt. Utána a Pasik! című sorozatban szerepelt, majd műsorvezetőként megkapta a Találkozásokat. 2001-ben ment át a TV2-höz, ahol rögtön saját talkshow-t kapott a Mónika show konkurenciájaként. Vezette a Big Brothert, a Megasztárt, a A nagy duettet, aztán a Sztárban sztárban zsűrizett. 2018-ban távozott a TV2-től, majd visszament az RTL-hez, hogy szerepeljen A tanár című sorozatban.

A találgatások szerint egyébként ő lehet a malac jelmeze alatt az Álarcos énekesben is.

Szabó Zsófi

Szabó pont fordítva csinálta: ő a TV2-nél kezdett és az RTL-nél folytatta. Színésznőként 2009-ben szerepelt először a TV2-n a Jóban Rosszban napi sorozatban, és kitartott egészen 2014-ig, amikor átment az RTL-hez. Első műsorvezetése az X-Faktor háttérműsorában volt, majd vezette a Story Extrát, a Playback Párbajt és a Reggelit, illetve a Toplistát.

Gönczi Gábor és Marsi Anikó

Gönczi Gábor 1997-ben még a Napkelténél kezdett, onnan ment át az RTL Klubhoz, ahol egészen 2016-ig dolgozott. Aztán gyorsan átigazolt a TV2-höz, hogy a Tényeket vezesse Marsi Anikóval együtt, aki szintén az RTL-nél kezdett, és hosszú kihagyás után Gönczivel együtt kezdett 2016-ban az Andy Vajna-féle TV2-nél.

Kiemelt kép: Bielik István /24.hu és Tv2