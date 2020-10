Álarcos Énekes: Két szereplő is lelepleződik a következő adásban

Ilyen még nem történt.

Habár Gáspár Laci kihagyott két leleplezést koronavírusa miatt, visszatérése után egyből két énekes kilétére derül fény. Az Álarcos Énekes legutóbbi fordulójának végén már beharangozták, hogy a következő adásban váratlan fordulat következik be és a műsor kreatív producere, Verebélyi Marcell most megerősítette, hogy két szereplőről is lekerül a maszk.

Egy nem várt esemény miatt, amire mi sem számíthattunk, ebben az adásban két álarcos énekes fog lelepleződni. Az egyik álarcos énekes, ahogy eddig megszokhattuk, az adás végén fogja leleplezni magát, viszont a másik leleplezés egy olyan szituációban fog történni, amire még nem volt példa itthon.

Arra azonban, hogy melyik jelmezekről van szó és pontosan mi történik, vasárnapig várnunk kell.

