Elég egy sapka Paul Rudd fejére, és már el is hiszi az ember, hogy tényleg huszonéves

Paul Rudd is a génlottósok közé tartozik, akiken egyszerűen nem fog az idő. A színész pont úgy néz ki, mint egy vagy két évtizede, alig változott valamit az évek során. Ezt a sokak által irigyelt tulajdonságát lovagolták meg ebben a videóban, amiben a maszkviselés népszerűsíti a fiatalabb generáció körében. A reklámban milleniálnak, vagyis az Y-generáció szülöttjének álcázza magát, aki a kortársainak elmondja, milyen menő és fontos a szájmaszk. Ha nem tudnánk, hogy ez amúgy Paul Rudd, simán bevenné az ember, hogy egy kicsit furcsa, béna, de tényleg a húszas éveiben járó egyénről van szó.

Certified young person Paul Rudd wants you to wear a mask. Listen up: pic.twitter.com/GTks5NUBmR

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 14, 2020