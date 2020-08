Madonna 62 éves lett, de valami nagyon nem stimmel az arcával

Plasztika vagy photoshop?

Az énekesnő a hétvégén ünnepelte a 62. születésnapját és több poszt is készült a buliról. Mivel videó is született, ezért egyértelmű, hogy Madonna nem csak a botoxszal, de a fotók retusálásával is túlzásba esett. Az egyik kép pedig különösen sok(k). A sztár annyira kisimította az arcát, hogy valószínűleg még 23 éves lányának, Lourdesnek sem ennyire hibátlan a bőre.

Kiemelt kép: Instagram/@madonna