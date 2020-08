Sült molylepkét is kapott, pedig azt nem is rendelt – a gyorsétterem sajnálja

A Nando’s-tól rendelt egy férfi sült csirkét. A Nando’s egy 35 országban jelen levő, dél-afrikai gyorsétterem-lánc, de Európában csak Törökországban, az Egyesült Királyságban és Cipruson üzemeltetnek éttermet.

Épp egy brit férfiről van szó, ő rendelt a Nando’s leghíresebb ételéből, a csípős, piri-piris csirkéből öt személy részére. A munkatársaival ebédeltek pénteken, a rendelés 80 fontot, azaz 30 ezer forintot tett ki.

Minden rendben is volt addig, míg

az egyik sült krumplis dobozban nem találtak egy bő olajban sült molylepkét is.

@NandosUK just picked up a big web order for junction 27, got to the bottom of my chips and there’s deep fried peri peri Moth that I didn’t order 🤢🤢 pic.twitter.com/eTzce4STIb

— James Gilbert (@JamesGilbert111) July 31, 2020