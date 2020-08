Ijesztő, hogy Adele mennyire nem hasonlít korábbi önmagára

Mi történt?

Jó, azt egy ideje tudjunk, hogy a brit énekesnő nagyon lefogyott, de most nem csak erről van szó. Adele legutóbb posztolt fotóját percekig nézegettük és még most is nehezen akarjuk elhinni, hogy tényleg ő szerepel a képen. Talán még soha nem láttuk göndör hajjal és smink nélkül se.

Valószínűleg az sem segít sokat, hogy a visszavonulása és átváltozása óta nagyon ritkán mutatja meg magát, így nem volt alkalmunk, hogy hozzászokjunk új külsejéhez.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Adele (@adele) által megosztott bejegyzés, Aug 1., 2020, időpont: 11:09 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@adele