Katz kollégái átverés áldozatai lettek

Vannak az otthon körül elvégzendő munkák, amiktől valahogy rettegünk. A csaptelep kicserélése például sok ember számára ilyen. Nem meglepő tehát, ha elképesztő önbizalmat ad amikor kiderül, valójában nem vagyunk olyan kiszolgáltatottak, mint gondoltuk és a csere elvégzéséhez egyáltalán nem szorulunk szakemberre.

Katz Dávidnál a minap szintén elromlott a fürdőszobai csap és a 24.hu riportere lehetőséget látott a helyzetben egy kísérlet végrehajtására. Kapott ugyanis a GROHE-től a közelmúltban egy gyönyörű fekete csaptelepet, amiről azt állítja a gyártó, felszerelése roppant egyszerű: Nem igényel semmilyen szakértelmet. Minden eszközt, ami szükséges a művelethez tartalmaz a termék doboza (QuickTool) könnyen megérthető instrukciókkal egyetemben (QuickGuide) arra vonatkozóan, hogyan kell pontosan végrehajtani. A szereléshez ezen kívül online elérhető videó is a rendelkezésre áll (QuickVideo).

Hogy a gyakorlatban tegye próbára a cég jól hangzó ígéretet, Katz Dávid áthívta két kollégáját arra hivatkozva, segíteniük kéne neki leforgatni egy videót, aminek a témája egy, a Tik Tok-on befutott ázsiai recept elkészítése. A gyanútlan alanyok egyáltalán nem sejtették, hogy a konjac jelly csak ürügy és a valódi forgatás nem az ebédlőben, hanem – rejtett kamerák segítségével – a fürdőszobában kezdődik, amikor a riporter arra kéri őket, segítsenek neki kicserélni a csaptelepet.

Hogy sikerült-e szakember segítsége nélkül megoldaniuk a feladatot és mit szóltak a kollégák, amikor végül lehullott a lepel kísérletről, a videóból kiderül.