Adele megivott öt cidert és a nappalijában újraélte egy régi kocertjét

Még az akkori ruháját is felvette.

Adele nemrég posztolt egy fotót magáról Instagram-oldalán, amin eléggé szembetűnő, hogy mennyire lefogyott. Az énekesnő csak ritkán szokott posztolni a közösségi média oldalaira, most viszont két képet is feltöltött, amivel dokumentálta, hogy mennyire jól szórakozott az este. A fotón a tévé mellett látható, ahogy éppen pörög, a képernyőn pedig a 2016-os Glastonbury fellépése megy. Adele felvette ugyanazt a ruhát, amit akkor is viselt és egy spontán koncertet adott a nappalijában. A bejegyzéshez annyit írt, hogy már legurított 5 cidert, aminek ez lett az eredménye.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Adele (@adele) által megosztott bejegyzés, Jún 27., 2020, időpont: 2:52 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@adele