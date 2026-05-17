Gulyás Gergely: Magyar Pétert ugyanez a „luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja

Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András ellen intézett méltatlan támadást, írta a Facebookon Gulyás Gergely, miután a kormányfő fotókkal üzent a kúriai elnöknek a luxizásról, és ismételten lemondásra szólította fel őt.

Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja

– fogalmazott a fideszes politikus, aki szerint azt is világossá kell tenni, hogy „a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. Ezt a programot eddig senki nem kritizálta.”

Sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának »luxusa« ügyében azért is képmutató, mert ugyanez a »luxus« a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja

– tette hozzá a volt miniszter.

Gulyás posztját azzal zárta: az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségimédia-tartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia, és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejárató kampánnyal.