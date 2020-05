Adele elképesztő fogyásáról beszélt egykori edzője

Azt mondja, soha nem a vékonyság volt a cél.

Adele is elveszti az eszét a táncparketten, ha Beyoncé szól

Azon túl, hogy a fél világ eldobta az agyát Adele friss fotójától, az énekesnő fogyását elég sok kritika érte. Sokan megkérdőjelezték a módszert és azt is, hogy az egész csak egy marketing fogás. A sok rosszindulatú vélemény után, most az énekesnő korábbi trénere is megszólalt.

Mint Adele korábbi, londoni személyi edzője, szomorúan olvasom a negatív kommenteket és a kövérfóbiás vádaskodást, amivel megkérdőjelezik az elképesztő fogyását. Amikor Adele és én elkezdtük a közös munkát, az soha nem arról szólt, hogy szupervékony legyen. Az egészségéért dolgoztunk, különösen a terhessége után. Keményen edzett és jobban étkezett. Ez eredményezte a fogyást, amire az emberek is felfigyeltek

– kezdte posztjában Pete Geracimo.

Amióta Los Angelesbe költözött, keresztülment néhány magánéleti változáson. Az pedig teljesen természetes, hogy az ember ilyenkor változik és a lehető legjobb formáját akarja hozni. Nem is lehetnék büszkébb rá. Az átalakulása pedig nem az album eladás vagy a nyilvánosság kedvéért történt és nem is akar szerep model lenni. Magáért csinálta és a fiáért, Angeloért.

Kiemelt kép: Instagram/@adele