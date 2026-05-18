Publicus: 20 százalék alatt a Fidesz

A Publicus Intézet friss felmérése szerint a teljes népességen belül a Tisza Párt 55, a Fidesz–KDNP 17 százalékon áll. A biztos szavazóknál 60-18, a biztos szavazó pártválasztóknál 73-20 százalék a jelenlegi állás Magyar Péter pártja javára. A Népszavának készített reprezentatív kutatás szerint a 2026-os országgyűlési választások óta nagyjából 1 millió emberrel csökkent Orbán Viktor tábora.

Pulai András, az intézet vezetője a lapnak azt mondta: a Tisza Párt kiugró népszerűsége a győzteshez húzás mellett annak is köszönhető, hogy „összedőlt a kártyavár”, amit eddig Fidesznek hívtak, és amit „egy alternatív valóság építése tartott össze”. Nem zárta ki, hogy Magyar Péter pártja a következő hónapokban még népszerűbb lesz, ami egy újabb hegemón pártrendszer kialakulását is jelentheti.

A Tisza-kormánnyal egyelőre a teljes népesség 55 százaléka elégedett, még a Fidesz szavazók 31 százaléka is optimista a jövőt iletően. A május 5. és 14. között felvett adatok alapján Magyar Pétert 72, Orbán Viktort 27 százalék tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra. A Fidesz elnökét a teljes népesség 69, a Tiszáét 21 százalék tartja alkalmatlannak a tisztségre.

A megkérdezettek 72 százalék számít arra, hogy a Tisza jól fog kormányozni, 16 százalék volt pesszimista. Az eddigi megnyilvánulások, személyek, miniszterek megnevezése alapján az új vezetés 3.8-as osztályzatot kapott úgy, hogy a fideszesek 56 százaléka egyelőre elégtelent adna az új kormánynak.

A többi kutatócég friss felmérése szerint is nagy a szakadék a Tisza és a Fidesz között, a Mi Hazánk minden intézet szerint stabilan bejutna ismét a parlamentbe.