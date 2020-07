Az X-Faktorhoz hasonlóan A Konyhafőnök is casting adásokkal indít

Augusztus 3-án indul az új évad.

Az RTL Klub gasztrorealityje több újdonságot is ígér idénre, például azt, hogy a nézők már a válogatóba is belenézhetnek. Valószínűleg VV Zsuzsu is csak ennek köszönheti, hogy ismét képernyőre kerül. A csating videót látva ugyanis nem sokat fejlődött a Való Világ óta a főzőtudománya.

A Konyhafőnök jövő héten induló új évadában egyébként több ismerős arc is felbukkan majd. Például Palácsik Lilla férje, Visváder Tamás.

Kiemelt kép: rtl.hu