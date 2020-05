Az egy dolog, hogy szinte ismeretlen celebekről készülnek újabban csak fotók, de sokkal fontosabb, hogy hol.

Az USA-ban hatalmas kultúrája van a paparazzo-fotóknak, nem is annyira problémás, mint itthon. A fotósok gyakorlatilag bárhol, bármikor és bárkit lefotózhatnak, de még be is perlik a fotón szereplőt, ha az esetleg kiteszi az Instagramjára a fotós engedélye nélkül a róla készült képet. Persze amióta van Instagram, a lesifotók már nem is feltétlenül izgalmasak, hiszen a celebek saját maguk mutatják meg, milyen a lakásuk, vagy hogy néznek ki melegítőben, smink nélkül.

Élni viszont kell valamiből, így ha a magazinok nem fizetnek a képekért, majd fizetnek a celebek. És hogy miért gondoljuk ezt?

Az egyik észrevételünk, hogy a celebekről készült lesifotókon egyre kevesebb a valódi híresség. Javarészt szinte ismeretlen embereket láthatunk ezeken a képeken, akik csak azért ismertek, mert mondjuk szerepeltek egy random valóságshow egyik részében, vagy mert összejöttek valakivel, aki szerepelt egy random valóságshow egyik részében.

A másik az, hogy ezek a lesifotók gyakorlatilag mindig ugyanazokon a helyeken készülnek, amiből csak arra következtethetünk, hogy a celebeket odarendelték egy rettenetesen spontán képsorozatra, esetleg a celebek kérték, hogy készüljön már róluk fotó, mert kell a reklám.

De jöjjön a lényeg, az alábbi galéria, viszonylag sok zs kategóriás hírességgel, akiket gyanúsan sokszor fotózták ugyanazokon a helyeken. A képek alatti szövegben megnézheti, mire jöttünk rá.

A képek végignézése után pedig ne gondoljuk azt, hogy ezzel a trükkel csak a nevenincs sztárok élnek. Mutatjuk Ben Affleckék kutyasétáltatását.

19 Fotó megtekintése Különös dolgot vettünk észre a Los Angeles-i celebekről készült lesifotókon Bai Ling, április 24-én. Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Jaj, de cuki kutya! És milyen ismerős háttér! Fotó: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Ők egyébként két gyakorlatilag teljesen ismeretlen ember, akiket május 7-én fotóztak le ugyanott, ahol pár héttel korábban Bai Linget. Fotó: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Ha tudja valaki, hogy kicsoda Kathleen Kinmont, írjon! Egyébként ismerős a háttér? Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Celeste Thorson, akiről nem tudjuk, ki, szintén PONT ITT sétált. Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Nahát, ő is. Fotó: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Ella Rose a Google szerint énekesnő, és pont ugyanúgy a virágos bokrok előtt volt dolga, mint a többi ismeretlen celebnek. Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Igen, ez még mindig ugyanott van. Ő amúgy Alice Amter. Mintha ez mondana bármit is. Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Váltsunk helyszínt, de térjünk vissza Bai Lingre, aki spontán nézi a cipőjét. Fotó: GP/Star Max/GC Images Még több + Itt pedig ugyanott, csak egy másik időpontban a bugyiját lógatta ki VÉLETLENÜL. Fotó: GP/Star Max/GC Images Még több + Aztán teljesen spontán telefonálni is leguggolt. Fo: GP/Star Max/GC Images Még több + Ő itt Melissa Ordway (??) egy rózsaszín fal előtt, május 11-én. Fotó: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Mintha ismerős lenne az a fal. Ő egyébként már Michelle Monaghan, a fotó pedig május 16-án készült. Fotó: Hollywood To You/Star Max/GC Images Még több + Jó, eleget láttuk ezt a falat. Fotó: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Ő Phoebe Price. Nagyon szereti ezt a falat. Fotó: phamous2/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Minden nap elsétál előtte, és minden nap pont ott van egy fotós. Fotó: phamous2/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Szép fal. Fotó: phamous2/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Érdemes többször is megnézni azt a falat. Illetve a spontán képeket. Fotó: phamous2/Bauer-Griffin/GC Images Még több + Elfáradt. Pont a fal mellett, pont egy lesifotós előtt. Ennyi elég is volt. Fotó: phamous2/Bauer-Griffin/GC Images Még több +

Kiemelt kép: Hollywood To You/Star Max/GC Images