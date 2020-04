A paparazzo, akit Sean Penn leköpött, Marlon Brando kiütött, Jackie Kennedy pedig beperelt

Ma már egészen bámulatosnak tűnik, amit csinált, de ha most fotózná hasonló módszerekkel a celebeket, napi szinten szerepelne a neve a hírekben, és minden héten bíróságra járna. Teljesen jogosan, mert amit például Jackie Kennedyvel művelt, az ma kifejezetten ijesztőnek tűnik. Ron Galella teremtette meg a paparazzi kultúrát Hollywoodban és az egész világon, ennek ellenére ma már nem szereti annak nevezni, inkább csak paparazzo szemléletű fotózásnak.

Egy olyan anyagon dolgoztam, amihez évtizedekkel ezelőtti fotókat kerestem amerikai celebekről, a sokadik kép után pedig feltűnt, hogy a legtöbb alatt Ron Galella neve szerepel, szinte függetlenül attól, hogy a fotó mikor és hol készült. Ekkor kerestem rá Galellára, és csodálkoztam rá, hogy ő az egyik leghíresebb paparazzo, aki gyakorlatilag megteremtette annak a kultúráját, hogy a hírességek életének minden pillanatát követjük és követni akarjuk.

Egyike volt az első olyan fotósoknak, akik szó szerint belemásztak a celebek arcába, sokszor annyira, hogy annak bírósági ügy lett a vége.

Galella szinte megszállottja volt Jackie Kennedynek – akkor már Jackie Onassisnak –, 1969 és 1971 között folyamatosan a nyomában volt. Jackie Kennedy végül zaklatásért perelte be, és nyert is egy távoltartási végzést, ami annyit tett, hogy Galella nem közelíthette meg őt nyolc méternél közelebb, ez viszont nem akadályozta meg őt abban, hogy továbbra is fotózza a volt amerikai elnök özvegyét.

Íme egy galéria néhány képpel, ami az említett időszakban készült az egykori first lady-ről.

Jackie Kennedy Onassis és ifjabb John F. Kennedy biciklizés közben. Jackie Onassis, Caroline Kennedy és ifjabb John F. Kennedy egy pikniken. New Yorkban egy erkélyen. Jackie Onassis, mögötte az őt fotózó Ron Galellával 1971-ben. 1970-ben Capri szigetén, vásárlás közben. 1969-ben a New York-i Colony Club előtt. Ron Galella épp mosolyogva hagyja el a New York-i bíróság épületét a tárgyalás második napján, miután Jackie Kennedy zaklatás miatt beperelte. Ron Galella a 2003-as Torontói Filmfesztiválon a Jackie Kennedyről készült leghíresebb fotója előtt.

Hozzátartozik, hogy a fenti galériában is látható fotók, amelyek miatt Galella bíróságra került, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Jackie Onassisból körberajongott celeb legyen. Az egyik legikonikusabb fotót is Galella készítette róla New Yorkban, még 1971-ben – ez szerepel a fotós könyvének borítóján is.

Szerintem akkor jó egy fotó, ha éles, és ha egy nem hétköznapi ember szerepel rajta, miközben valami hétköznapi dolgot csinál. Jó helyen kell lenni, rossz időben. Ezért Ron Galella a kedvenc fotósom

– ezt Andy Warhol mondta Galelláról, akinek volt kiállítása, majd könyvet is kiadott a művészről készült képeiből. Galella sokat fotózta Warholt, a legtöbbször a Studio 54-ben, ahol rengeteg celeb is megfordult akkoriban a klub ’80-as évekbeli bezárásáig.

A celebek érdekesek. Tudni szeretném, hogy miért olyan szépek, miközben sokukat nem látom annak. A legtöbbet túlfizetik, túlbecsülik, mi pedig túl is fotózzuk

– nyilatkozta 1989-ben a Vanity Fairnek Galella, aki a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek celebjeinek mindegyikéről készített fotót. Olyan, sokszor és nyers és valós, spontán, egyáltalán nem beállított képeket, amik tökéletes ellentettjei azoknak a ma készült vörös szőnyeges képeknek, amelyekre mind a celebek, mind a fotósok tudatosan készülnek.

A fotóit elnézve ma már szépen rá lehet mondani Galellára, hogy fotóriporteri munkát végzett, de akkoriban, amikor Marlon Brando kiverte a fogát, Sean Penn pedig leköpte, talán jobban illett rá a paparazzo kifejezés. Vagy a stalker.

A Face-nek adott interjújában elmondta, hogy egyszer randizott Jackie Kennedy szolgálólányával, hogy információt kapjon Kennedy elnök özvegyéről. Egyszer pedig egy kikötő melletti raktár munkását fizette le, hogy az éjszakát a raktárban tölthesse: az emeletről ráláthatott arra a hajóra, amin Richard Burton és Elizabeth Taylor érkezett Londonba, ám a fedélzetet a karantén alatt álló kutyáik miatt nem hagyhatták el. Így sikerült fotót készítenie a reggeli közben veszekedő Burtonről és Taylorról, a képeket pedig eladta a National Enquirernek 400 dollárért. Galella fotóit ma már kinyomtatva lehet megvásárolni ennek a sokszorosáért.

Most pedig mutatunk pár fotót, amiből kiderül, mennyire mászott bele a hírességek intim szférájába azért, hogy aztán elkészítse róluk azokat a fotókat, amik világhírűvé tették őt.

Marlon Brando 1974-ben, mögötte az őt fotózó Ron Galellával.

A ’60-as és ’70-es évek egyik szexszimbólumának számító Joey Heathertont 1975 májusában fotózta le a New York-i Waldorf Astoria hotelben.

Halston, Bianca Jagger és Liza Minnelli 1977. december 31-én a Studio 54-ben.

Sylvester Stallone 1979-ben a New York-i Whitney Múzeumban Andy Warhol egyik kiállításának megnyitóján.

Madonna, egy 1985-ös koncertje után.

Sean Penn leköpte Ron Galellát, majd a biztonsági őre egy seprűvel kergette el a többi fotóssal együtt, miután azok őt és akkori feleségét, Madonnát követték és fotózták egy bemutató után. Mindez 1986 augusztusában történt New Yorkban.

Sarah Jessica Parker és Robert Downey Jr. 1987-ben.

Diana hercegné 1989-ben New Yorkban.

Cindy Crawford egy férfi ölében 1989-ben egy jótékonysági gálán a New York-i Roseland Ballroomban.

Donald Trump és Michael Jackson 1990-ben Atlantic City-ben a Taj Mahal megnyitóján

Cindy Crawford 1990-ben a Revlon egyik eseményén.

Macaulay Culkin és Kieran Culkin 1991 márciusában Los Angelesben.

Leonardo DiCaprio 1994-ben egy Rolling Stones-koncerten.

Kiemelt kép: Jackie Kennedy Onassis, mögötte az őt fotózó Ron Galellával 1971-ben – Getty Images