Kris Jenner egy borkostolón annyira becsípett, hogy elfelejtette, hogy kell beszélni

Részegen a szokásosnál is szórakoztatóbb.

Nemrég debütált a Kardashian család reality műsorának legújabb évada, aminek eddig legizgalmasabb pontja az volt, amikor Kim és Kourtney Kardashian összeverekedtek. Az egyik részben lemennek egy borvidékre, ahol borskóstolón vesznek részt. Kris Jenner közben annyira becsíp, hogy összekeveri a szavakat, összevissza szlalomozik és közben a gonosz kacaját próbálja tökéletesíteni. Szerencsére összevágtak egy másfél perces klipet a legjobb pillanatiról:

Kiemelt kép: YouTube/Keeping Up With The Kardashians