Földrengés tarolta le San Franciscót 120 éve

Pontosan 120 éve, 1906. április 18-án döntötte romba San Francisco városát világ egyik legrémesebb földrengése. A katasztrófát több napos tűzvész követte, ami tovább súlyosbította a károkat – írja a Rubicon.

A Richter-skálán utólag 7,5-8,3-as erősségűre (ez nagyjából 60 milliárd kilogramm dinamit robbanásával ér fel) becsült földrengés hajnalban csapott le, és nagyjából egy percen át rázta a várost. A lehulló törmelékek számos halálos áldozatot követeltek, a felboruló tűzhelyek, megróngálodott gázvezetékek pedig legalább 50 különböző helyen okoztak tüzeket.

A San Franciscó-i tűzoltóság ekkoribban mindössze 38 lovaskocsival rendelkezett, ezért a lángok megfékezése lehetetlen feladat volt számukra, ráadásul a rengés a város vízellátó-rendszerét is tönkretette. A tűzoltók végső elkeseredésükben már egész háztömböket robbantottak fel, hogy megfékezzék a tűz terjedését, ám a lángoknak április 23-áig így sem tudtak megálljt parancsolni.

A soha nem tapasztalt válsághelyzetben a katonaság, a Nemzeti Gárda, a haditengerészet és a Berkeley Egyetem önkétesei is a városban rekedt emberek segítségére sietett. A USS Chicago hadihajó például április 20-án több mint 20 000 embert vett fel fedélzetére a Van Ness Avenue-ról.Az otthon nélkül maradt mintegy 200 ezer embert eleinte sátorvárosokban, majd a katonák által felépített faviskókban szállásolták el, a káosz elkerülése érdekében pedig még április 18-án ostromállapotot hirdettek, ami éjszakai kijárási tilalmat és a fosztogatók azonnali kivégzését jelentette.

A földrengés és a tűzvész mintegy 30 ezer épületet semmisített meg, az egykori fényűző villák és hatalmas bérházak helyett letarolt utcák várták vissza a lakosságot. A természeti csapás 400 millió dolláros anyagi kárt okozott, a halottak és eltűntek számát 700 és 3000 fő közé becsülték.

San Francisco két törésvonal közelében fekszik, ezért a veszély az 1906. évi földrengés után sem múlt el, sőt az évek múltával egyre nő a valószínűsége annak, hogy megismétlődnek a 120 éve történtek. A geológusok becslése szerint San Francisco térségében átlagosan 105 évente következik be egy olyan rengés, amelynek ereje meghaladja a Richter-skála szerinti 7,5-ös fokozatot.