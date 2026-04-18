NB I: győzelmével megmenekült az MTK, kiesett a Diósgyőr

A Kazincbarcika mellett a Diósgyőri VTK búcsúzik a labdarúgó élvonalból: a miskolciak sorsa az NB I 30. fordulójának szombati játéknapján, a keleti rivális Debrecentől elszenvedett 5-0-s hazai vereséggel pecsételődött meg.
A diósgyőriek az első fél órában több nagy lehetőséget is kidolgoztak, a sorsuk aztán gyakorlatilag három perc alatt eldőlt, mert előbb egy szerencsétlen öngóllal, majd egy szép lövéssel kétszer is betaláltak a debreceniek (0-2).
Nem sokkal a szünet után a találkozó is végérvényesen eldőlt, a DVTK-szezonját pedig jól jellemezte, hogy újabb öngóllal növelték előnyüket a vendégek.
A miskolci csapat már csak a becsületéért ment előre, de csak kapufáig jutott, a túloldalon viszont válaszul jött a negyedik DVSC-gól, az 5-0-s végeredményt pedig a duplázó Cibla egy szöglet után állította be a végén.
A diósgyőriek búcsújához az is kellett, hogy az MTK Budapest hazai pályán 2-1-re legyőzze a Kisvárdát. A hazaiak a 24. percben Átrok Zalán révén szereztek vezetést, aztán a hajrában előbb Jurek Gábor lőtt ziccerben kapufát, a 89. percben aztán Németh Krisztián megszerezte csapata második gólját, s bár Aleksandar Jovicic a ráadásban szépített, a győzelem nem forgott veszélyben.
A játéknap harmadik mérkőzésén a Zalaegerszeg simán verte a sereghajtó Kazincbarcikát.
NB I, 30. forduló
Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 0-5 (0-2)
Miskolc
v.: Derdák
Diósgyőr: Sentic – Lir. Kastrati (Szakos, 55.), Szatmári, Tamás, Bokros – Holdampf (Croizet, 78.), Vallejo, Bényei – Pető (Roguljic, 67.), Saponjic (Colley, 55.), Macsó (Galántai, 67.)
Debrecen: Demjén – Dacosta, Meijas (Szécsi, 78.), Lang, Vajda (Guerrero, 50.) – Kocsis, Youga (Manzanara, 78.) – Dzsudzsák (Patai, 60.), Szűcs, Cibla – Szuhodovszki (Camarasa, 60.)
gól: Szatmári (36., öngól), Cibla (39., 90.), Tamás (52., öngól), Kocsis D. (79.)
MTK Budapest – Kisvárda Master Good 2-1 (1-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző
v.: Zierkelbach
MTK Budapest: Hegyi – Armalas, Beriasvili, Kádár, Kovács P. – Zeljkovic, Kata – Molnár Á. (Vitályos, 76.), Németh H. (Plsek, 71.), Átrok (Németh K., 64.) – Kerezsi (Jurek, 64.)
Kisvárda: Popovic – Cipetic, Radmanovac, Oláh, Chlumecky (Jovicic, 69.) – Matanovic, Melnik, Popoola (Szőr, 63.), Szikszai (Balogun, 69.) – Jordanov (Novothny, a szünetben), Bíró B. (Molnár G., 76.)
gól: Átrok (24.), Németh K. (89.), illetve Jovicic (91.)
sárga lap: Kata (37.), illetve Chlumecky (66.)
Zalaegerszegi TE FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 4-0 (3-0)
Zalaegerszeg
v.: Kovács
Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka (David López, 62.), Victory, Várkonyi, Garai (Petrók, 72.) – Kiss (Tchicomboud, 58.), Amato, Szendrei, Skribek (Guillehrme Teixeira, a szünetben) – Joao Victor (Alfonso, a szünetben), Daniel Lima
Kazincbarcika: Juhász – Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. – Smajlagic (Klausz, 59.), Meszhi, Kártik (Szőke, 75.), Ferenczi (Deutsch, 80.) – Trencsényi (Schuszter, 59.), Ikoba (Sebők, 80.)
gól: Daniel Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss (56.)
sárga lap: Kiss (50.), Guillehrme Teixeira (91.), illetve Ferenczi (36.)
piros lap: Nagy Zs. (43.)
Az állás:
1. Ferencvárosi TC 29 18 5 6 57-30 59 pont
2. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59
3. Debreceni VSC 30 13 10 7 46-34 49
4. Zalaegerszegi TE FC 30 13 9 8 47-35 48
5. Paksi FC 29 12 8 9 54-41 44
6. Újpest FC 30 11 7 12 47-48 40
7. Kisvárda Master Good 30 11 7 12 34-44 40
8. Puskás Akadémia FC 29 11 6 12 36-39 39
9. MTK Budapest 30 9 8 13 52-59 35
10. Nyíregyháza Spartacus FC 30 9 8 13 42-53 35
11. Diósgyőri VTK 30 5 10 15 36-57 25 – kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 30 5 2 23 27-67 17 – kiesett