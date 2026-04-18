NB I: győzelmével megmenekült az MTK, kiesett a Diósgyőr

A Kazincbarcika mellett a Diósgyőri VTK búcsúzik a labdarúgó élvonalból: a miskolciak sorsa az NB I 30. fordulójának szombati játéknapján, a keleti rivális Debrecentől elszenvedett 5-0-s hazai vereséggel pecsételődött meg.

A diósgyőriek az első fél órában több nagy lehetőséget is kidolgoztak, a sorsuk aztán gyakorlatilag három perc alatt eldőlt, mert előbb egy szerencsétlen öngóllal, majd egy szép lövéssel kétszer is betaláltak a debreceniek (0-2).

Nem sokkal a szünet után a találkozó is végérvényesen eldőlt, a DVTK-szezonját pedig jól jellemezte, hogy újabb öngóllal növelték előnyüket a vendégek.

A miskolci csapat már csak a becsületéért ment előre, de csak kapufáig jutott, a túloldalon viszont válaszul jött a negyedik DVSC-gól, az 5-0-s végeredményt pedig a duplázó Cibla egy szöglet után állította be a végén.

A diósgyőriek búcsújához az is kellett, hogy az MTK Budapest hazai pályán 2-1-re legyőzze a Kisvárdát. A hazaiak a 24. percben Átrok Zalán révén szereztek vezetést, aztán a hajrában előbb Jurek Gábor lőtt ziccerben kapufát, a 89. percben aztán Németh Krisztián megszerezte csapata második gólját, s bár Aleksandar Jovicic a ráadásban szépített, a győzelem nem forgott veszélyben.

A játéknap harmadik mérkőzésén a Zalaegerszeg simán verte a sereghajtó Kazincbarcikát.