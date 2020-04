Hát azért adtak egymásnak keményen.

Nemrég írtunk róla, hogy a Keeping Up With The Kardashians legújabb epizódjában volt egy kis balhé, merthogy Kim Kardashian és Kourtney Kardashian elég durván egymásnak esett, csattantak a pofonok és a karmolások rendesen. Most kikerült a teljes epizód, amiben meg tudjátok nézni a balhét.

Egy perctől indul, a cicaharcnál azért combosabb a dolog, és 5:50 környékén már komoly sebkezelést is láthatunk:

Kiemelt kép: YouTube.com/KeepingUpWithTheKardashians