Szórakozás

Harmadik gyerekét várja Natalie Portman

2026. 04. 18. 08:01
Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Natalie Portman nemrég a Harper’s Bazaarnak árulta el, hogy francia zenei producer párjával, Tanguy Destable-lel nagy izgalommal várják az első közös gyereküket.

Nagyon hálás vagyok. Tudom, hogy ez egy igazi kiváltság és egy csoda

– mondta a 44 éves színésznő, aki egy termékenységi szakorvos gyermekeként nagyon is tisztában van azzal, mekkora kihívások és fájdalmak keretezik a meddőséggel küzdők útját.

Gyerekkoromban hallottam, milyen nehéz teherbe esni. Annyi szerettem van, akiknek ilyen nehéz volt, hogy szeretnék ezzel kapcsolatban is tiszteletteljes lenni. Ez egy olyan gyönyörű, örömteli dolog, és egyben nem is könnyű, ezért tudom, milyen szerencsés vagyok. Nagyon is tudatában vagyok ennek, és nagyon hálás vagyok. Mélységes hálát és megbecsülést érzek.

Mint ismeretes, a színésznőnek már van két gyermeke az exférjétől, Benjamin Millepied koreográfustól, akivel 2024-ben váltak el. Fiuk, Aleph 14 éves, Amalia lányuk pedig 9.

Remekül érzi magát

Várandósságával kapcsolatban Portman azt is elárulta, hogy a jelenlegi valószínűleg az utolsó terhessége, ezért minden pillanatát nagy becsben tartja a babavárásának. Fizikailag is nagyon jól érzi magát, tele van energiával. Sportol és a gyerekeivel is sok időt tölt.

A babája érkezését ezúttal nem aggódja túl: bevallása szerint az első terhessége alatt rengeteg könyvet elolvasott, most viszont már úgy véli, tudja, mit kell majd csinálnia.

Minden rendben lesz, majd megoldjuk. Sok hibát fogunk elkövetni, bármennyire is próbálkozunk. És sok mindent jól fogunk csinálni anélkül, hogy kutatást kellene végeznünk. Úgy érzem, ha csak jelen vagy és szeretsz, az a legjobb dolog, amit tehetsz.

