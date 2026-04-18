A brit miniszterelnökkel egyeztetett Magyar Péter

Telefonon egyeztetett Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Magyar Péterrel – derül ki az Egyesült Királyság magyarországi nagykövetségének Facebook-bejegyzéséből. Mint írják, Starmer gratulált Magyarnak a választási győzelemhez, ami szerinte új fejezetet nyithat Magyarország számára.

A brit kormányfő abban bízik, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége lehetőséget teremt az Egyesült Királyság és Magyarország együttműködésének mélyítésére. Egyúttal arról is beszélgettek, hogyan tudna a két ország közösen fellépni az orosz agresszióval szemben.

Ukrajna kapcsán Keir Starmer megköszönte Magyar Péter támogatását annak érdekében, hogy Ukrajna továbbra is meg tudja védeni magát Oroszország folytatódó támadásaival szemben. Megállapodtak abban is, hogy hamarosan ismét egyeztetnek.