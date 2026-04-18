A brit miniszterelnökkel egyeztetett Magyar Péter

Keir Starmer brit miniszterelnök Magyar Péterrel egyeztetett.
Keir Starmer brit miniszterelnök.
2026. 04. 18. 21:16
Telefonon egyeztetett Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Magyar Péterrel – derül ki az Egyesült Királyság magyarországi nagykövetségének Facebook-bejegyzéséből. Mint írják, Starmer gratulált Magyarnak a választási győzelemhez, ami szerinte új fejezetet nyithat Magyarország számára.

A brit kormányfő abban bízik, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége lehetőséget teremt az Egyesült Királyság és Magyarország együttműködésének mélyítésére. Egyúttal arról is beszélgettek, hogyan tudna a két ország közösen fellépni az orosz agresszióval szemben.

Ukrajna kapcsán Keir Starmer megköszönte Magyar Péter támogatását annak érdekében, hogy Ukrajna továbbra is meg tudja védeni magát Oroszország folytatódó támadásaival szemben. Megállapodtak abban is, hogy hamarosan ismét egyeztetnek.

Megszámlálták az összes voksot: hatalmas rekordot döntött a Tisza
Bár egyéniben kikapott, újraválasztotta Lezsák Sándort az egyesülete
Nagy Feró szerint „gyűlöletszavazás” történt április 12-én
Ebben a kvízben csak virágokat kell felismerni képek alapján, mégis nehéz 10-ből 10-re jól válaszolni
