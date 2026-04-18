Milák már a középdöntőben a világ idei legjobbját úszta

Az Egyesült Államokban készülő Sárkány a leghosszabb medencés távon több mint öt és fél másodperccel utasította maga mögé a szám olimpiai negyedik helyezettjét, Betlehem Dávidot, 14:54.05 perces eredményével pedig teljesítette az Eb-szintet (14:55.98), amelyet Sós Csaba szövetségi kapitány írt elő a nyári, párizsi kontinensviadalon való induláshoz.

A győztes öccse, az ötödikként célba csapó Sárkány Zétény Kis Gergő 2003 óta fennálló U15-ös rekordját döntötte meg.

„Azt gondoltam, hogy jobb időket fogunk úszni, én is, Dávidék is, és őszintén meglepődtem, hogy megnyertem. Azon nem, hogy meglett a szint, egy 14:54 azért az a minimum a mi szintünkön, inkább 14:50 körül kéne most úszni. A vállam most annyira nem fájt, igaz, azért elég szenvedős volt minden második ötven” – idézte a magyar szövetség Sárkány Zalánt.

Ugrai szerint ez volt a neheze

Ugrai Panna két legnagyobb hazai riválisa, Ábrahám Minna és Pádár Minna távollétében favoritként várta a 200 méter gyors küzdelmeit, s nagy fölénnyel diadalmaskodott, 1:57.42-es ideje pedig a szinten (1:58.05) belül volt.

Nagyon szerettem volna megúszni a szintet, a vége nagyon csípett már, de reméltem, be tudok csúszni 1:58 alá. Összejött és nem is olyan kicsivel – most megnyugodtam, megvan a szint, ez volt a neheze, innentől csak az edzéseken lesz a fókusz, hogy a legjobb formámat tudjam nyújtani az Eb-n

– mondta Ugrai Panna.

Jackl nem hitte volna

Jackl Vivien azt követően, hogy csütörtökön 1500 méter gyorson Eb-szereplést érő idővel diadalmaskodott, 800-on is így tett, a Késely Ajnával és Mihályvári-Farkas Viktóriával kiegészülő élmezőnyben csak ő tudta áttörni a 8:30.76 perces határt, 8:27.88-cal győzött.

„Igazából nem gondoltam volna, hogy itt meglesz a szint, mert ez az egyéni csúcsom környéke, és nem hittem, hogy olyan állapotban vagyok, amikor sikerülhet egy eddigi legjobb idő” – mondta Jackl Vivien.

A középdöntőkben is akadt egy említésre méltó villanás – persze, hogy Milák Kristóf jóvoltából, aki 100-on 50.93-mal máris a világranglista élére került; a döntőben még 5 századot kell ebből faragnia, és garantáltan visszatérhet régi sikerei helyszínére, Párizsba.