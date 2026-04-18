Milák már a középdöntőben a világ idei legjobbját úszta

Az Egyesült Államokban készülő Sárkány a leghosszabb medencés távon több mint öt és fél másodperccel utasította maga mögé a szám olimpiai negyedik helyezettjét, Betlehem Dávidot, 14:54.05 perces eredményével pedig teljesítette az Eb-szintet (14:55.98), amelyet Sós Csaba szövetségi kapitány írt elő a nyári, párizsi kontinensviadalon való induláshoz.
A győztes öccse, az ötödikként célba csapó Sárkány Zétény Kis Gergő 2003 óta fennálló U15-ös rekordját döntötte meg.
„Azt gondoltam, hogy jobb időket fogunk úszni, én is, Dávidék is, és őszintén meglepődtem, hogy megnyertem. Azon nem, hogy meglett a szint, egy 14:54 azért az a minimum a mi szintünkön, inkább 14:50 körül kéne most úszni. A vállam most annyira nem fájt, igaz, azért elég szenvedős volt minden második ötven” – idézte a magyar szövetség Sárkány Zalánt.
Ugrai szerint ez volt a neheze
Ugrai Panna két legnagyobb hazai riválisa, Ábrahám Minna és Pádár Minna távollétében favoritként várta a 200 méter gyors küzdelmeit, s nagy fölénnyel diadalmaskodott, 1:57.42-es ideje pedig a szinten (1:58.05) belül volt.
Nagyon szerettem volna megúszni a szintet, a vége nagyon csípett már, de reméltem, be tudok csúszni 1:58 alá. Összejött és nem is olyan kicsivel – most megnyugodtam, megvan a szint, ez volt a neheze, innentől csak az edzéseken lesz a fókusz, hogy a legjobb formámat tudjam nyújtani az Eb-n
– mondta Ugrai Panna.
Jackl nem hitte volna
Jackl Vivien azt követően, hogy csütörtökön 1500 méter gyorson Eb-szereplést érő idővel diadalmaskodott, 800-on is így tett, a Késely Ajnával és Mihályvári-Farkas Viktóriával kiegészülő élmezőnyben csak ő tudta áttörni a 8:30.76 perces határt, 8:27.88-cal győzött.
„Igazából nem gondoltam volna, hogy itt meglesz a szint, mert ez az egyéni csúcsom környéke, és nem hittem, hogy olyan állapotban vagyok, amikor sikerülhet egy eddigi legjobb idő” – mondta Jackl Vivien.
A középdöntőkben is akadt egy említésre méltó villanás – persze, hogy Milák Kristóf jóvoltából, aki 100-on 50.93-mal máris a világranglista élére került; a döntőben még 5 századot kell ebből faragnia, és garantáltan visszatérhet régi sikerei helyszínére, Párizsba.
A szombati nap bajnokai
Férfiak
200 m gyors: Németh Nándor (FTC) 1:47.34
1500 m gyors: Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 14:54.05
100 m mell: Petróczki Zsombor (Békéscsaba) 1:01.64
4×100 m vegyesváltó: BVSC-Zugló (Kós Olivér, Egri-Martin Marcos, Bagi Zoltán, Mészáros Dániel) 3:38.73
Nők
200 m gyors: Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 1:57.42
800 m gyors: Jackl Vivien (Bp. Honvéd) 8:27.88
100 m mell: Fángli Henrietta (UNI-Győr) 1:10.22
4×100 m vegyesváltó: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Békési Eszter, Komoróczy Lora, Ugrai Panna) 4:05.21