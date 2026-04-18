ByeAlex szerint a Fidesz rosszul döntött, amikor olyan előadókkal kampányoltatott, mint Curtis vagy Dopeman

2026. 04. 18. 11:03
ByeAlex nemrég a Telexnek adott interjút, melynek fő témája a politika volt. Az énekes elmondta, direkt kerülte a közéletre reagáló posztjaiban, hogy nevesítse a Fideszt vagy a Tisza Pártot, szerinte ugyanis előadóként a választás előtt szánalmas pártnevekkel dobálózni. Inkább igyekezett szavazásra buzdítani a közönségét, hogy így mondják el a véleményüket, hiszen annak idején őt is arra nevelték a szülei, hogy minden esetben éljen ezzel a jogával.

ByeAlex a vasárnapi választásokról: Zárjunk le egy korszakot, szerelmeim!
Az énekes szerint ideje továbblépni egy friss, felvilágosult, bátor, szabad és demokratikus Magyarország felé, ahol az emberek újra visszatalálnak egymáshoz.

A Csillag Születik mentora korábban Az én országom című dalában is nyíltan kritizálta a leköszönő kormányt. Úgy véli, a Fidesznél a szám „mindig a milliárdos tanítja a szegénynek a hittant” sora verhette ki a biztosítékot. A téma kapcsán hozzátette: az utóbbi időben úgy érezte, szétrobban, és muszáj hangot adnia az értékrendjének, világlátásának a dalaiban is. Fontosnak tartotta viszont, hogy ezt ne konkrétumokban, hanem metaforákban tegye.

Én írok, nem bántok. Annak ellenére mondom ezt, hogy megpróbálták rám sütni, hogy uszítok. Soha nem hangzott el egy koncertemen sem, hogy mocskos Fidesz.

Mint mondja, a dal miatt a közönségétől is kapott kritikát. Egyesek azt kifogásolták, hogy jómódúként beszél a szegénységről.

Ez mégis milyen hozzáállás? Ha jómódú vagyok, ne is gondolkodjak?

– tette fel a kérdést az énekes, hangsúlyozva, hogy ő is szokott találkozni a valósággal, ami sok helyen olyan, mintha az élet megállt volna a ’90-es években.

Tudta, hogy véget ér a Fidesz-éra

„Biztos voltam abban, hogy a Fidesznek ez gatya”

– mondta a választás előtti megérzéseiről, majd elárulta, hogy számára a választás legjobb pillanatát az emberek öröme és felszabadultsága jelentette, miközben megint nagyon büszke a magyarságára.

Ami a leköszönő kormányt illeti, ByeAlex a beszélgetés alkalmával többször is felhozta, mennyire zavarja a Fidesz részéről a kettős mérce. Elkeserítőnek tartja a párt sajtó elleni hadjáratát, mellyel több sajtóterméket is propagandává alakítottak.

Gimisként az Origón olvastam a híreket, ma meg már szemrebbenés nélkül hazudnak, többek között rólam is. A háborús riogatásból is elegem lett, nem akartam már Zelenszkij képét nézegetni, bohócot csináltak az európai szövetségeseinkből.

Szóba került az a bizonyos tavalyi Szent István-napi eseménysorozat is, melyen a politikai kiállások miatt lemondták a Margaret Island és az ő koncertjét is. Szerinte azért is volt ennek rossz üzenete, mert Curtis például felléphetett a rendezvényen, érvényesítve a kettős mércét. Úgy véli, a Fidesz azzal is a saját koporsójába ütötte a szöget, hogy olyan előadókat használt a kampányban, mint Curtis vagy Dopeman.

Mint ismeretes, az előadónál tavaly novemberben házkutatást tartottak, amivel kapcsolatban akkor a közösségi oldalán árulta el, hogy „valóban találtak nála egy nagyon kis cuccot”.

Életem végéig kapni fogom, hogy drogos kutya

– fogalmazott az üggyel kapcsolatban, ami továbbra is zajlik, az énekesnek jelenleg elterelésre kell járnia.

ByeAlex úgy véli, Horváth László drogügyi kormánybiztos intézkedései azt a célt szolgálták, hogy a „drogos, liberális művész” ellenségképét erősíthessék. Hangsúlyozta, hogy a rendőröket nem akarja rossz színben feltüntetni, ők ugyanis csak a munkájukat végezték, de megemlítette, hogy bekamerázott backstage-ekről is olvasott jegyzőkönyvekben.

Említésre került az interjúban Jaber neve is, aki a kampány hajrájában állt ki a Fidesz mellett. A rapper szerepvállalása mélyen érintette ByeAlexet, mondván, ők adtak neki otthont a zeneiparban, és vajon megérte-e neki, hogy most rajra cringe-elnek. A Fidesz mellett kampányoló előadókra vonatkozóan azt is kifejtette, hogy szerinte a történtektől függetlenül Tóth Gabinak, Dér Heninek és a többi fideszes celebnek lesz még munkája valószínűleg, zeneileg ugyanis ők eddig sem voltak relevánsak, és azok az előadók leltek otthonra a pártnál, akiknek a karrierje semerre sem tartott.

Ezért nem lépett fel a Rendszerbontó Nagykoncerten

A választások előtt jelentős figyelmet kapott Puzsér Róberték Rendszerbontó Nagykoncertje is, melyen az énekes végül nem vállalta a fellépést. Azt mondja, azért döntött így, mert tudta, hogy nem tudja kontrollálni azt, ami ott történni fog, mások tetteiért pedig nem szeret felelősséget vállalni. Bár nem lépett színpadra az eseményen, bevallása szerint így is kapja érte az ívet.

„Mi vagyunk a rendszerváltás legfontosabb része, mert mi vagyunk a jövő" – Rendszerbontó Nagykoncert
A Rendszerbontó Nagykoncerten fellépőkkel és résztvevőkkel beszélgettünk az eseményről, a mocskos fideszezésről és a vasárnapi választás kimeneteléről.

A beszélgetés alkalmával az énekes a 2010-es évek elejére is visszaemlékezett, 2013-ban ugyanis A Dal című műsorban tett szert országos ismertségre, miután kijutott az Eurovízióra. Mióta viszont megjelent Az én országom, a Petőfi Rádió már nem játssza a dalait.

Amit ma a fiatalok közmédiának ismernek, és röhögnek rajta, régen nem ilyen volt. Buda Marciék (a Petőfi Rádió korábbi műsorvezetője – a szerk.) támogatták a zenémet az akkori Petőfi Rádióban, A Dal nagy nézettséget generált. Napjainkban pedig Dopeman a nap előadója a rádión. Remélem, megváltozik a közmédia

– tette hozzá az előadó, aki bízik abban, hogy többször már nem lehet madárnak nézni a magyarokat, és mint mondja, most még jobban szeret magyar lenni.

ByeAlex kisegítette egy magyarázattal Bohár Dánielt arról, miért kapott ki ennyire a Fidesz
Úgy tűnik, az énekesnek elege lett a megafonosokból.

