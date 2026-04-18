Tóth Alexék továbbírták a Bournemouth klubrekordját

Bournemouth's French defender #03 Adrien Truffert (2L) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Bournemouth at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on April 18, 2026.
Paul ELLIS / AFP
Nagy sorozatban van a Bournemouth
2026. 04. 18. 19:18
Bournemouth's French defender #03 Adrien Truffert (2L) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Bournemouth at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on April 18, 2026.
Paul ELLIS / AFP
Nagy sorozatban van a Bournemouth
Tóth Alex csapata, a Bournemouth 2-1-re győzött a Newcastle United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján. A magyar válogatott középpályás a 89. percben csereként lépett pályára a találkozón, amelyet a francia Adrien Truffert 85. percben szerzett gólja döntött el.

A Bournemouth ezzel már klubrekordnak számító 13 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, és úgy tűnik, nagyon szép búcsút terveznek Andoni Iraola menedzsernek, miután a spanyol menedzser a héten bejelentette, hogy a szezon végén távozik.

A csapat a sikerével feljött a nyolcadik helyre és továbbra is versenyben van a nemzetközi kupaszereplésért.

Premier League, 33. forduló

Newcastle United – Bournemouth 1-2 (0-1)
gól: Osula (68.), illetve Tavarnier (32.), Truffert (85.)

 

Brentford – Fulham 0-0

 

Leeds United – Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
gól: Justin (18.), Okafor (20.), Calvert-Lewin (90+5., 11-esből)

 

később:
18.30: Tottenham – Brighton
21.00: Chelsea – Manchester United

Papp Bence, Tóth Alex ügynöke a kérőknek: Bocsi, srácok, Ali már nem a ti ligátok!
Még nem volt 72 órája a Bournemouthnál, de már fizikálisan és taktikailag is jó benyomást tett az edzőjére Tóth Alex. A játékos ügynöke, Papp Bence szerint Tóth átigazolása olyan kapukat fog kinyitni a magyar futballban, amire 15-20 éve várunk. Interjú egy átigazolás kulisszatitkairól.

