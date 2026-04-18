Tóth Alexék továbbírták a Bournemouth klubrekordját

A Bournemouth ezzel már klubrekordnak számító 13 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, és úgy tűnik, nagyon szép búcsút terveznek Andoni Iraola menedzsernek, miután a spanyol menedzser a héten bejelentette, hogy a szezon végén távozik.

A csapat a sikerével feljött a nyolcadik helyre és továbbra is versenyben van a nemzetközi kupaszereplésért.

Premier League, 33. forduló Newcastle United – Bournemouth 1-2 (0-1)

gól: Osula (68.), illetve Tavarnier (32.), Truffert (85.) Brentford – Fulham 0-0 Leeds United – Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

gól: Justin (18.), Okafor (20.), Calvert-Lewin (90+5., 11-esből) később:

18.30: Tottenham – Brighton

21.00: Chelsea – Manchester United