Tóth Alexék továbbírták a Bournemouth klubrekordját

A Bournemouth ezzel már klubrekordnak számító 13 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, és úgy tűnik, nagyon szép búcsút terveznek Andoni Iraola menedzsernek, miután a spanyol menedzser a héten bejelentette, hogy a szezon végén távozik.
A csapat a sikerével feljött a nyolcadik helyre és továbbra is versenyben van a nemzetközi kupaszereplésért.
Premier League, 33. forduló
Newcastle United – Bournemouth 1-2 (0-1)
gól: Osula (68.), illetve Tavarnier (32.), Truffert (85.)
Brentford – Fulham 0-0
Leeds United – Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
gól: Justin (18.), Okafor (20.), Calvert-Lewin (90+5., 11-esből)
később:
18.30: Tottenham – Brighton
21.00: Chelsea – Manchester United
Még nem volt 72 órája a Bournemouthnál, de már fizikálisan és taktikailag is jó benyomást tett az edzőjére Tóth Alex. A játékos ügynöke, Papp Bence szerint Tóth átigazolása olyan kapukat fog kinyitni a magyar futballban, amire 15-20 éve várunk. Interjú egy átigazolás kulisszatitkairól.