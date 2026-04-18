Political Capital: Győzteskompenzáció nélkül is meglett volna a kétharmad a Tiszának

Elemzők eddig találgatták, hogy mennyire nézte be Orbán Viktor és a teljes Fidesz-vezérkar a Tisza Párt előnyét, és ha időben kapcsolnak, akkor kivehették volna a választási rendszerből a mindenkori győztest jutalmazó győzteskompenzációt, hogy legalább a Tisza kétharmados többségét megakadályozhassák.

A Political Capital most a választás végeredményéből kiszámolta, hogy még ez sem segített volna Orbánékon: a Tiszának 6 pluszmandátumot hozott a győzteskompenzáció, de enélkül is meglett volna a Tisza kétharmada.

A Fidesz ezt egyszer sem mondhatta el magáról: sem 2014-ben, sem 2018-ban, sem 2022-ben nem lett volna a kétharmad közelében, ha nincs ez a trükk a választási rendszerben

– hívta fel a figyelmet a kutatóintézet, amely azt is közölte, hogy a határon túli magyarok levélszavazatainak egy extramandátumot köszönhet a Fidesz.

A Tisza a választásokon 141 mandátumot szerzett, a kétharmadhoz pedig 133 mandátum is elegendő lett volna.