Palvin Barbi férje fegyvert fogott egy feltételezett betörőre

Ismeretlen férfi tűnt fel Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse hollywoodi otthonának kertjében. Sprouse fegyvert szegezett a feltételezhetően betörésre készülő illetőre, majd a földre teperte, és lefogta, amíg megérkeztek a rendőrök – írja a TMZ rendőrségei forrásokra hivatkozva.

A portál értesülései szerint Palvin Barbara helyi idő szerint április 17-én, hajnali fél 1-kor hívta a 911-et, betörési kísérlet ügyében. A rendőrség ugyanakkor ezt a feltételezést nem tudja alátámasztani, elképzelhető, hogy csak birtokháborítás vétsége lesz megállapítható.

A gyanúsított személyazonosságáról egyelőre nem adtak ki információt.