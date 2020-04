Babkonzerv vezetett szakításhoz a karantén alatt

A Twitteren egyre felkapottabb egy azóta törölt Reddit-bejegyzés, ami arról szól, hogy egy pár összeveszett a felhalmozott babkonzerveken. Nem tudtak ugyanis megegyezni, hogy megegyék azonnal, vagy elássák őket a fák közé, ha a koronavírus-járvány miatt „a dolgok még rosszabbra fordulnak”.

A BeanDrama név alatt futó reddites bejegyzés szerint a férfi vásárolt 30 bab- és 15 csicseriborsó konzervet, aztán egyik este, mikor chilit akart csinálni,

észrevette, hogy az összes bab eltűnt. Megkérdezte a barátnőjét, hova lettek, mire ő azt mondta, hogy elásta a fák közé.

A 30 éves férfi először azt hitte, csak viccel vele a szintén 30 éves nő, de aztán rájött, hogy nem, és a nő azért rejtette el, mert a vírushelyzet miatt „a dolgok még rosszabbra fordulhatnak”. A férfi erre azt mondta a párjának, hogy „nevetséges”, ahogy viselkedik, mire a válasz az volt, hogy nem, ő csak „megvédi a babjukat”, és azért esett erre a választása, mert „a konzervételek a legértékesebbek hosszútávon”. Úgyhogy tervezi is, hogy még többet ás el.

A vita pedig csak fokozódott, a nő még azt is kijelentette, hogy

aztán nem is szóltak egymáshoz.

