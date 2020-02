„A pasim folyton a barátaival lóg, sosem randizunk”

A családtagok, barátok idővel minden párkapcsolat részévé válnak, azonban nem mindegy, hogy a pár milyen minőségi időt tölt együtt, hogy egyáltalán szánnak-e egymásra időt. Ebben a témában kaptunk olvasói levelet, és párkapcsolati és szexuális tanácsadónk, Sereg Tímea segít abban, hogyan lehet egyensúlyba hozni a párkapcsolat-munka-barátság életterületeket. Ha neked is van kérdésed a párkapcsolatoddal kapcsolatban, ha nehezen éled meg a szerelmet, ha viszonzatlan szerelemben vagy, ha szakítás után nehéz visszatalálni a régi önmagadhoz, akkor várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

A barátommal kilenc hónapja vagyunk együtt, és eleinte rengeteg időt töltöttünk kettesben, legalább két hónapig sem a családjával, sem a barátaival nem találkoztam. Aztán minden megváltozott. Sok időt tölt a haverokkal, most már ott tartunk, hogyha nem megyek vele ilyenkor, akkor kettesben alig-alig vagyunk együtt, ha ez mégis megtörténik, akkor fekszünk az ágyban és sorozatot nézünk. Úgy érzem, a kapcsolatunk a végéhez közeledik, hogy már nem szeret úgy, ahogy régen, de amikor erről beszélek vele, akkor megnyugtat, hogy ez nem így van, nagyon is szeret, mellettem megnyugszik, úgy érzi, önmaga lehet. Nekem viszont elegen van már a haverokból, hogy ők vannak a sorban előrébb és nem én. Mit tegyek, hogy újra visszakapjam őt?

Az olvasói levelet Jázmintól kaptuk, akinek álnevet adtunk, ahogy minden olvasónknak is ugyanezt garantáljuk.

Mit lehet tenni?

A szerelmi kapcsolatokban nagyjából úgy alakul két ember viszonya, ahogy olvasónk is leírja, először csak ketten élnek egymásnak, folyton együtt akarnak lenni. Ezt az időszakot felváltja a leválás, ami a két embernél nem mindig egy időben történik meg. Általában az egyik fél már megelégszik kevesebb találkozással is, és az élet egyéb területeire is szeretne fókuszálni, kicsit többet szeretne a másik nélkül lenni, mint korábban. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy már nem szerelmes, inkább arról van szó, hogy ő a párkapcsolat további szakaszába lépett. Ekkor jönnek képbe a barátok, családtagok, a párkapcsolatban pedig megjelennek a szürke hétköznapok is. A munka-család/barátok-párkapcsolat közötti egyensúlyt mindenkinek meg kell tanulnia, és ha a tudatosság elmarad, akkor egyik vagy másik területet elhanyagoljuk. Ilyen tudatosságot jelent az is, ha megbeszéljük, hogy hetente biztosan randizunk egyszer, hogy közös szokásokat alakítunk ki, hogy otthon sem hanyagoljuk el magunkat.

A kezdeti szenvedélyes szerelmet minden esetben felváltja a kötődés erősödése, ami együttjár azzal is, hogy az intimitás, az elköteleződés jelenik meg a kapcsolatban. Ahogy ez elmélyül, a szenvedélyesebb szerelem kissé enyhül, másfajta érzésekké alakul.

Olvasónk partnere azt mondja, hogy a szerelem nem múlt el belőle, erre utal az is, hogy azt vallja, végre jól érzi magát, el tudja engedni magát a kapcsolatban, nem szorong, nem fél semmin. Önmaga tud lenni, ami nagyon jó, ez igen fontos egy szerelmi kapcsolatban. Az azonban nem jó, ha a kapcsolat csak és kizárólag az ágyban fekvésre koncentrálódik, muszáj ápolni a párkapcsolatot is, mintha csak egy harmadik személy lenne a kapcsolaton belül. Mindenkinek tennie kell érte, és jó módszer, ha kívánságként kezelik mindketten, hetente húzzanak ki egy-egy papírra írt kívánságát a másiknak és teljesítsék. Ezek a kívánságok nem lehetnek sem anyagi, sem szexuális jellegűek, korlátozódjon olyan cselekvésekre, amiket együtt meg tudnak élni: közös fürdés, randi egy étteremben, napközbeni közös ebédek, kávézások, kirándulások hétvégén. Ha ezeket legalább két hónapon keresztül tartják, akkor rögzülhet, idővel pedig kívánságcetlik nélkül is menni fog a közös minőségi időtöltés. Emellett szükséges minden emberi kapcsolatban az is, hogy kütyük nélkül beszélgessünk egymással legalább egy teljes órát, ne zavarjon meg senki csetelése, ezek várhatnak. A kapcsolat ápolása legyen a fontosabb.

