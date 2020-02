Amanda Bynes: Egy éve teljesen tiszta vagyok

Elnézést kért Instagramon korábbi viselkedéséért, amikben szerepet játszottak a drogok is.

Amanda Bynes visszatért a drogpokolból, majd újra elvonóra vonult a stressz miatt, ahol megismerte jelenlegi pasiját, akivel már eljegyezték egymást.

Most Instagramon posztolt egy videót, amiben egyrészt láthatjuk pasiját, Pault mozgásban is, másrészt elmondja, hogy korábban a drogok miatt viselkedett csúnyán emberekkel, amiért elnézést kér. Továbbá azt is elmondja, hogy egy éve nem nyúlt drogokhoz és most nagyon boldog.

Csak szerettem volna posztolni egy videót, hogy elmondjam, elnézést kérek mindenkitől, akit rondának neveztem Twitteren. Nagyon csúnyának éreztem magam akkoriban és nagyon nehezemre esett kifejezni magam akkoriban, annyira szét voltam drogozva, de már egy éve teljesen tiszta vagyok.

Kiemelt kép: Arun Nevader/FilmMagic