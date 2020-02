Fehér poros orrtól a beteljesült álomig – ez Demi Lovato nagy visszatérése

„Egy nap én fogom énekelni a himnuszt a Super Bowlon” – fogalmazott Demi Lovato tíz éve egy tweetjében, aki pedig követte az elmúlt napok NFL-történéseit, tudja, hogy ez az álma bizony valóra is vált. Az énekesnő jelenleg a csúcson van, de nem is olyan rég járt sokkal mélyebben: volt, hogy fél óráig sem bírta kokain nélkül és hiába rendeltek mellé felügyelőt, azt is átverte. Lovato Selena Gomez és Miley Cyrus mellett tűnt fel Disney-sorozatokban, tizenhat évesen már jelent meg albuma is. A himnuszt megelőzően gyerekkora óta fennálló mentális problémái miatt került a sajtóba, ugyanis drogtúladagolással kórházba került. Mutatjuk, milyen volt Demi Lovato a mélyből magasba repülése.

Ígéretes karrier, brutális mélyrepülés

Lovato is része annak a sztárcsapatnak, akik Disney-sorozatokban tűntek fel, és az abban szerzett ismertségüket előadói pályán tudták kamatoztatni. A lista hosszú: Selena Gomez, Bella Thorne, Zendaya, Miley Cyrus és Vanessa Hudgens is ide tartozik. Közülük elég sokan küzdöttek depresszióval, szorongással, alkohol- és drogproblémákkal is, ami számos gyerekszínész felnőtt életében jelentkezett, gondoljunk csak Macaulay Culkinra vagy Jake Lloydra – de Justin Bieber is mentális problémákkal küzdött. Lovato esete náluk is komplexebb: őt már az általános iskolában olyan mértékben bántották társai, hogy magántanulóként folytatta tanulmányait. Konkrétan petíciót indítottak arra, hogy Lovatónak öngyilkosnak kéne lennie, amit nagyon sokan aláírtak. Így példaképet talált magának a botrányos életű Amy Winehouse személyében.

Olyan akartam lenni, mint ő, úgy akartam énekelni és olyan vékony testet szerettem volna.

2014-ben könyve jelent meg Légy erős címmel, ebben több olyan fejezetét összefoglalta az életének, ami elindította őt a lejtőn, magánéletében és karrierjében egyaránt. Mint írta, az étkezési zavarokkal kezdődött minden: tízévesen egész tepsi süteményeket tömött magába, majd emiatt gyűlölni (egyúttal pengékkel vagdosni) kezdte magát, hiszen súlya miatt piszkálták az iskolában.

Lovato előtt nem igazán volt jó példa: apja személyiségzavaros alkoholista és droghasználó, míg anyja bulimiás volt. Utóbbi látta a tehetséget lányában, így válogatókra hordta attól függetlenül, hogy szépségversenyről vagy épp tehetségkutatóról volt szó. Meglett az eredménye: Lovatónak tizenhat évesen már saját lemeze jelent meg, viszont sajnos a Disney szépen elkezdte felőrölni az érzelmi hullámvasúton lévő tinisztárt. Filmszerepet kapott a Rocktáborban, majd rögtön szerződtették a folytatásra, továbbá elvárták tőle, hogy bizonyos típusú zenéket énekeljen. A második film forgatása után jött a promózás, akkoriban már keményen gyógyszerfüggő volt.

Columbiában népszerűsítettük a Rocktábor második részét. Egy csomó embert meghívtam ebédre, ott volt a bandám, a háttértáncosaim. Sok piát vettem, valaki füvet is szerzett. Én Adderallon függtem (alvás- vagy figyelemzavarra előírt gyógyszer, ami fokozza az atlétikai teljesítményt is – a szerk.), teljesen szétvertük a hotelt. Megbüntettek, aztán valaki szétkürtölte, hogy mit szedek. Mindenki megtudta, még apám is

– mesélte, ekkor egyébként már kokaint is használt. Miután kiderült, hogy gyógyszerezi magát, kiderítette, ki árulta őt be. Az egyik háttértáncosa volt, akit aztán a magángépén megtámadott és bántalmazta. Nagy botrányt váltott ki az ügy, az énekesnőt rehabra küldték, majd az orvosok bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Később befejezte a Disney-szereplést, egészen pontosan a stúdió tartotta vállalhatatlannak a kamerán kívüli életét.

Pszichiátriára küldték, de nem kért a gyógyulásból: ott is drogot szerzett, hamisította a tesztjeit, egyre nehezebb volt vele együtt dolgozni. Stúdióalbumokon kezdett munkálkodni, de magánélete továbbra is hányattatott volt. Az American Idol egyik élő adására már befüvezve ment el, állítása szerint csak így tudta elviselni a fellépéseit. „A kokót mindenhová elrejtettem. Tényleg, még a repülőre is, aztán amikor elaludtak a többiek, vagy mellettük, vagy a mosdóban felszívtam. Bár volt felügyelőm, megoldottam, hogy beállhassak.”

Szakmailag kikezdhetetlen Hat stúdióalbuma jelent meg eddig, 195 díjra jelölték zenei és tévés munkássága miatt, ebből 70 díjat zsebelt be. Egyúttal bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, miután ő lett a valaha volt legfiatalabb zsűritag az X-Factor műsorainak történetében.

A küzdelmeiről dokumentumfilm jelent meg Demi Lovato: Stay Strong címmel, ami a változását mutatta volna meg a közönségnek, csakhogy hazugság volt, akkoriban is az alkohol és a kábítószer kötötte le a figyelmet. Eztán vállalt szerepet az amerikai X-Factor második és harmadik szezonjában, ekkoriban tiszta volt, mert egy rehabilitációs intézetben élt, majd miután kiszállt a műsorból, pár epizód erejéig átkanyarodott a Glee – Sztárok leszünk! című zenés sorozatra.

2016-ban interjút adott egy amerikai légitársaság lapjának, ahol arról beszélt, korábban úgy gondolta, a huszonegyedik életévét sem fogja megélni. Ebből derült ki, hogy az anonim alkoholisták gyűléseire is eljár, mivel a kábítószerek mellett az alkoholtól sem tud megszabadulni.

Visszavonulás és józanság

Alig várom már 2017-et. Kicsit visszavonulok a zenéléstől és a reflektorfénytől. Nem nekem való a szórakoztatóipar és a média

– írta egy tweetben az ominózus magazinos interjú után Lovato. 2017 októberéig tényleg nem nagyon lehetett hallani felőle, ekkor a YouTube-on megjelent egy vadonatúj dokumentumfilm róla, melyben rögtön az első képkockát azzal nyitja, hogy kifejezetten szorong az interjúhelyzetektől, mert mikor legutóbb, az első dokufilm forgatásakor ilyet csinált, akkor is drog hatása alatt volt. A film felkavarta az állóvizet, Lovato őszinteségét a szakma is díjazni szerette volna: az anyagot az MTV jelölte a legjobb dokumentumfilmre, végül nem nyert semmit, de a YouTube-on közel harmincmilliós nézettséget hozott eddig.

A 2018-as éve főként a súlyproblémáiról szólt, rengetegszer beszélt és írt arról, milyen nehezen tudja gyerekkora óta elfogadni a testét. Számos képet posztolt arról, hogy egyre inkább megbarátkozik az alakjával, nem akar már mindenkinek megfelelni, mint tette azt a Disney-korszakában. A zenélés mellett elkezdett dzsúdzsucuzni, hogy lekösse magát, emellett különféle jótékonysági szervezetek oldalán tűnt fel támogatóként. Egy fegyvertartás elleni megmozduláson is énekelt Washingtonban, majd kidobta új slágerét, a Sobert, amivel az éveken átívelő alkoholproblémáira reflektált – bár a szöveget hallgatva sokan azt feltételezték, ismét pohárhoz nyúlt, ő úgy fogalmazott a People-nek: „Semmit nem kell bizonygatnom senkinek, de az csak Red Bull volt”.

Amiatt volt áthallásos a szöveg, mert pár hónappal korábban, még márciusban DJ Khaleddel lépett fel, a koncerten pedig elmesélte, miért büszke arra, hogy hat éve nem iszik.

A tegnapi nap tényleg nagyon fontos volt nekem. Tegnap volt hat éve, hogy már reggel kilenckor vodkát ittam egy Sprite-os üvegből, majd kidobtam a taccsot a kocsi hátsó ülésén. Jól emlékszem. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább és semmi jó nincs benne. Olyanná váltam, mint az apám.

Ugyanebben az évben együtt dolgozott a Clean Bandittel, közös daluk, a Solo első helyre kúszott fel a slágerlistákon, ez volt az első ilyen sikere Lovatónak az Egyesült Királyságban.

Túladagolástól a himnuszig

Mikor már a rajongói és a média is elkönyvelte magában, hogy az énekesnő meggyógyult, 2018. június 24-én a TMZ hírportál robbantott. „Demi Lovatót drogtúladagolással kórházba szállítottak, de él és reagál a szavakra”, állt a főcímben. Lovatót hetekig kórházban tartották az eset miatt, és csak jóval később tudott megszólalni a dologról, mert újra rehabra kellett mennie. Mint mondta, mindig is őszinte volt a függőségével, de továbbra is küzdenie kell, hiszen újra és újra visszaesik. Később a rendőrségi jelentésekből kiderült, nem herointúladagolás miatt hívtak hozzá mentőt, hanem oxikodont és fentanilt találtak a szervezetében (ez okozta Prince halálát is), amit mással is kevert, sőt, már hetekkel korábban visszaesett a tiltott szerekbe. A dolgot súlyosbította, hogy a – hatóságokkal többször is összetűzésbe keveredő – dílere Mexikóból hozta a kétes anyagokat.

Három hónap után engedték ki a rehabról, utána először a 2018-as félidei választásokról posztolt, miután leadta a szavazatát. Mindazonáltal továbbra is járnia kellett rehabilitációs gyűlésekre, az új évet ezzel az idézettel kezdte:

Hálás vagyok azért a leckéért, amit idén megtanultam. Egy napot sem fogok mostantól készpénznek venni az életem során, még a legrosszabbakat sem. Hálás vagyok a családomnak, a barátaimnak és a rajongóimnak is, akik végig támogattak engem a nehéz napjaimon.

Ezután több fontos esemény is történt a felépülése közben:

megemlékezett hat hónapja tartó józanságáról,

törölte magát Twitterről, mert drogosnak nevezték,

MMA-zni kezdett, hogy megint lekösse az energiáját,

új menedzsere lett Scooter Braun személyében, aki Ariana Grande és Justin Bieber karrierjét is egyengeti,

személyében, aki és karrierjét is egyengeti, leküzdötte legnagyobb félelmét, és megmutatta a bikinis testét egy olyan fotón, amin nincs fotós utómunka,

lett egy új pasija is.

Majd 2020 januárjában kiderült, ő énekli a himnuszt a Super Bowl döntőjében, amire a Grammy-gála legszebb produkciójával hangolódott: kijött új száma, az Anyone, amit elcsukló hangon kezdett énekelni, végül sikeresen befejezte, álló ovációt kapott. A focidöntővel illusztris társaságba került, mert olyan nagyságok énekelték a himnuszt előtte, mint Mariah Carey, Beyoncé, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Lady Gaga, Pink és a hétszeres Grammy-díjas soulénekesnő, Gladys Knight.

Hogy Lovato eddigi karrierje elrettentő vagy éppen pozitív példaként lebeg az amerikai zeneipar felett, megosztó kérdés. Tehetségét a szakma sem vitatja, ám az iparba való korai berobbanása majdhogynem a halálba sodorta őt, emellett egy valami fontos: az NFL-döntőn kapott lehetősége egyfajta elégtétel volt az énekesnőnek, aki bizonyította,

tényleg vissza lehet jönni még a sírból is.

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy