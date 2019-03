Demi Lovato épp a szokásos MMA-edzésén vett részt, mikor az egyik ütése kicsit erősebb lett a kelleténél, és szépen kiütötte edzője fogát, számolt be róla új Instagram-posztjában.Ja, a tréner amúgy fogvédőt is viselt.Mutattak is egy videót róla, ahol az edző nagy kiabálás közepette elmondja, hogy az énekesnő kiütötte a fogát, mire Lovato csak ennyit mond:

Sajnálom!

Mire az edző:

Dehogy sajnálod! Egyáltalán nem is…

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Demi Lovato (@ddlovato) által megosztott bejegyzés, Márc 5., 2019, időpont: 11:22 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/ddlovato