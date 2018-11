Az Amerikai Egyesült Államokban éppen most vannak a félidei választások, a szavazásra több celeb is buzdított. Köztük van most már Demi Lovato is, aki augusztusi szöveges posztja óta most először rakott fel képet magáról Instagramra.

Ezen az urna mellett látható, amint leadja a szavazatát.

A kép mellé azt írta:

Hálás vagyok, hogy otthon lehetek és szavazhatok. Egy szavazat is tud változást előidézni, szóval gyerünk, add le te is a sajátod!