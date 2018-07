Heroin-túladagolással vitték kórházba Demi Lovatót

Heroin-túladagolással került egy Los Angeles-i kórházba Demi Lovato magyar idő szerint kedd este, írja a TMZ.

A bulvárlap úgy tudja, hogy az énekesnőhöz a Hollywood Hills-i otthonába riasztották a mentőket, akik azonnal Narcannal kezelték, amely visszafordíthatja az opiátok – így a heroin – túladagolásának életet veszélyeztető tüneteit, például a légzőrendszer leállását.

A TMZ szerint eszméletlenül találtak rá. Később nagynénje, Kerissa Dunn a közösségi médiában arról írt, hogy az énekes tudatánál van.

Hétfőn éjjel állítólag egyik barátja születésnapját ünnepelte, a privát Instagramjára több fotót is feltett, és a képeken boldognak tűnt.

Demi Lovato évekig küzdött a különböző függőségekkel, alkohol és kokainproblémái is voltak, de egy elvonó segített rajta. Egy ideig.

Múlt hónapban mutatta be legújabb, Sober című dalát, amelyben arról énekel, hogy hat év után újra visszaesett.

Lovato tavaly ősszel YouTube-on közzétett dokumentumfilmjében arról beszélt, hogy 17 évesen kezdett el kokaint használni – írja a Daily Mail. Az énekesnő ekkoriban forgatta a Disney csatornának a Sonny, a sztárjelölt című vígjátéksorozatot, korábban pedig a Rock Tábor első és második részében szerepelt.

Elmondta azt is, hogy édesapja alkohol- és drogfüggőséggel küzdött, és az édesanyja volt az, aki lányát megpróbálta távol tartani a kábítószertől.

Egy időben annyira eldurvult a helyzet, hogy Lovato két hónapon keresztül minden nap kábítószert fogyasztott. 18 évesen került először elvonóra, és amikor elhagyta a kórházat, jól érezte magát, de gyorsan visszaesett. Saját bevallása szerint még nem állt készen arra, hogy tiszta legyen, de erről senkinek nem beszélt.

Egyik alkalommal Xanaxot kevert kokainnal, abba majdnem belehalt. Lovatónak nem csak a drogfüggőséggel kellett megküzdenie, de étkezési zavarai is voltak, 2011-ben pedig bipoláris depressziót diagnosztizáltak nála. Amint arról nemrég írtunk, ilyenkor a depressziós és mániás szakaszok váltakozva követik egymást.

A bipoláris zavar oka lehet önértékelési hiány, sorozatos negatív életesemények, rossz családi kapcsolatok, illetve hosszan tartó alváshiány.

A Daily Mail szerint az énekesnőnél a mélypont akkor jött el, amikor 2012-ben vadidegen emberekkel végigbulizott egy éjszakát és szétcsapva érkezett meg az American Idol felvételére, ahol zsűritagként szerepelt. Az ügynöksége ekkor ultimátumot adott neki: vagy leszokik, vagy kirúgják.

A hír hallatán több híresség is a támogatásáról biztosította Demi Lovatót. Ariana Grande énekesnő azt írta, hogy „szeretlek”, Ellen DeGeneres műsorvezető pedig azt, hogy megszakad a szíve.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family.

