Ez a fotó jóval a hírnév előtt készült még.

Justin Bieber megosztott magáról egy gyerekkori fotót, ami még jóval azelőtt készülhetett ránézésre is, hogy a világ megismerhette volna őt. Ha másból nem is, a hidrogénszőke hajból rájöhetünk, de a rémes ezredfordulós divat is árulkodó. Azt viszont sajnos nem tudni, hogy pontosan hány éves a fotón.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Young jb . Justin Bieber (@justinbieber) által megosztott bejegyzés, Febr 5., 2020, időpont: 9:55 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic