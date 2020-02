Paula Abdul Shakirának nézte Nicole Scherzingert

Paula Abdul a tegnapi Super Bowl előtt kitweetelte, hogy alig várja, hogy ez a három fantasztikus nő fellépjen, megjelölve tweetjében a himnuszt éneklő Demi Lovatot, meg a félidei show két fellépőjét, Jennifer Lopezt, és Shakirát, megosztva mindegyikkel közös fotóit. Vagyis majdnem mindegyikkel, ugyanis Shakira helyett a harmadik képen egy másik énekesnővel pózol, a Pussycat Dolls-szal éppen visszatérő Nicole Scherzingerrel. Különösen ciki a dologban, hogy a kérdéses fotón éppen az amerikai X-Faktort népszerűsítették együtt, aminek mindketten a mentorai voltak egy időben.

Paula Abdul shares photo of Nicole Scherzinger instead of Shakira as she tweets about Super Bowl – National Football League News – https://t.co/TGa0FGQrEc pic.twitter.com/mxkThVziQX

— NFL News (@CSNews2019) 2020. február 3.